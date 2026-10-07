Lionel Messi, "Albiceleste" formasını 21 yıl boyunca giydikten sonra Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerine perde indirdi. Bu süreçte zaferler ve kırılmalar arasında unutulmaz anlar yaşayan Messi, uluslararası yolculuğunun sona erdiğini resmen açıklamadan önce bu dönemi geride bıraktı.

Messi, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, bugün çarşamba sabahı Benin'e karşı oynadığı (3-0) son maçın ülkesinin milli takımıyla veda niteliği taşıdığını doğruladı ve futbol tarihinin en dikkat çekici oyuncu kariyerlerinden birinin sona ermesine dair karışık duygularını dile getirdi.

Messi şunları söyledi: "Dünkü maç benim için son maçtı ve açık mavi-beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Sevinçlerle ve aynı zamanda bazı hüzünlerle dolu, muhteşem bir yolculuktu, ancak attığım her adımın buna değdiğinden eminim."

Arjantin'in kaptanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hâlâ söylemek istediğim birçok şey var. Hissettiğim her şeyi birkaç kelimeyle ya da bir paylaşımla ifade etmem imkânsız. Bu yolculuk, her zaman yanımda olan ve beni destekleyen, özellikle de ona en çok ihtiyaç duyduğum zor zamanlarda yanımda bulunan ailem olmasaydı imkânsız olurdu."

Messi, Maradona'yı andı

Messi, mesajının bir bölümünü milli takımdaki kariyeri boyunca kendisine eşlik eden eski takım arkadaşlarına ve teknik direktörlere yöneltti; rahmetli efsane Diego Maradona için ise özel sözler ayırdı.

Şunları söyledi: "Arkadaşlarım da vazgeçilmez bir parçaydı; birlikte çalıştığım tüm takım arkadaşlarım ve teknik direktörler ile onların teknik ekipleri de öyle. Ülkemizi hak ettiği yere taşıyan Diego'yu unutmak istemiyorum ve her zaman söylediğim gibi, ister burada bizimle olduğunda ister gökyüzünden olsun, attığımız her adımda bize yardım ettiğini biliyorum."

Messi'nin sözleri, Arjantinli oyuncunun uluslararası kariyerini ülkesinin futbol tarihinin en dikkat çekici simgelerinden biri olarak noktalamadan önce türlü duyguyu yaşadığı, yirmi yılı aşkın bir yolculuğu özetliyordu.

Allah'a ve kulüplere teşekkür

Messi, mesajının sonunda forma giydiği kulüplere teşekkür etmeyi ihmal etmedi ve bu kulüplerin ülkesinin milli takımını temsil etme isteğine her zaman saygı duyduğunu belirtti.

Şöyle dedi: "Forma giydiğim kulüplere, duygularıma her zaman saygı gösterdikleri ve milli takım formasını giyme vakti geldiğinde kendimi ülkeme adamama izin verdikleri için teşekkür ederim. Ve elbette, Allah'a şükürler olsun; O'nun yol göstericiliği ve iradesi olmasaydı, buraya ulaşmayı hayal bile edemezdik."

Messi mesajını şöyle tamamladı: "Size minnettarım. Sizi çok seviyorum, sizi özleyeceğim ve bizim yanımızda ve benim yanımda olduğunuz için size her zaman teşekkür edeceğim."

200'den fazla maç ve efsanevi bir son

Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyeri 20 yılı aşkın bir süreye uzandı; bu süreçte 200'ün üzerinde maç oynayarak milli takımın en yakın rakiplerine büyük fark atan tarihî gol kralı oldu.

10 numaralı formanın sahibi, ülkesini 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımanın yanı sıra Copa America kupasını da kazandırarak Arjantin formasına tarihî bir imza attı ve açık mavi-beyaz formayı giyen en dikkat çekici oyunculardan biri oldu.

Cristiano Ronaldo, Messi'yi uğurladı

Messi'nin mesajı, tarihî rakibi Cristiano Ronaldo'dan da bir karşılık görmeden geçmedi. Portekizli yıldızın adı uzun yıllar süren rekabet boyunca Arjantinli yıldızın adıyla anıldı; ancak ilişkileri bir düşmanlığa dönüşmedi, aksine tarihin en büyük iki futbolcusu arasında karşılıklı saygıya evrildi.

Ronaldo, Messi'nin mesajına Instagram üzerinden şu yorumu yazdı: "Leo, uzun yıllar boyunca ülkeni savundun ve bu, sonsuza dek kalacak bir hikâye. Arjantin ile başardıklarına tüm saygımla. Kucaklıyorum."

Ronaldo'nun mesajı, Portekizli yıldızın ülkesinin milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile bir kriz yaşadığı bir dönemde geldi; Ronaldo takımın kampından ayrılmış ve disiplin cezasıyla karşı karşıya kalma tehlikesine girmişti.

Ancak Ronaldo dün salı günü, yola devam etmek istediği için uluslararası kariyerini sonlandırma niyetinde olmadığını açıkladı.

Bu, Ronaldo'nun son dönemde Messi'ye gönderdiği ilk mesaj değil; nitekim geçtiğimiz ağustos ayında Portekizli yıldız, babasının vefatının ardından Arjantinli rakibine başsağlığı dilemeyi ihmal etmemişti.