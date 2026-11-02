Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın forveti Harry Kane, bir futbol efsanesinden sahip olmayı dilediği yeteneği açıkladı ve bu yeteneği mevcut kabiliyetlerine eklemesinin kendisini durdurulması son derece güç bir forvet haline getireceğini vurguladı.

2026 Ballon d'Or sahibi Kane'in açıklamaları, sahadaki sürekli gelişimini ve fiziksel ile teknik seviyesinin zirvesi olarak nitelendirdiği noktaya ulaşmasına rağmen hâlâ geliştirmeye çalıştığı yönleri ele aldığı bir söyleşide geldi.

Kane hırsının sırrını açıklıyor

33 yaşındaki İngiliz forvet, Tribuna sitesinin aktardığı açıklamalarında, Ballon d'Or kazanmasına rağmen hâlâ zayıf yönleri olup olmadığına dair bir soruya şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle! Geliştirmek istediğiniz yönler her zaman vardır ve bu, futbolu bırakmaya karar vereceğim güne kadar böyle kalacak, buna hiç şüphe yok."

Şunları ekledi: "Ancak aynı zamanda, daha önce hiç bu kadar eksiksiz bir oyuncu olmadığımı düşünüyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak, sahaya çıktığımda yeteneklerimin zirvesini yaşadığımı hissediyorum."

Kane, oyunu anlama, boşlukları değerlendirme, pozisyon alma ve savunmacıları yerlerinden çekme konularında ileri seviyelere ulaştığını, bunun yanı sıra atakları bitirme kabiliyetine de sahip olduğunu belirtti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bu yönler şu anda en üst seviyelerine ulaştı. Bunu antrenmanlarda fark ediyorum, özellikle de gol attığım şekilde. Her zamankinden daha çok yönlü bir oyuncu haline geldiğimi hissediyorum ve bana motivasyon veren de bu."

Kane'in en büyük dileği

Ancak asıl sürpriz, Kane'in hücum cephaneliğine eklemeyi dilediği yeteneği açıklamasıyla geldi. İngiliz forvet, kabiliyetlerine sahip olmayı hayal ettiği ayağın sahibi olarak Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye işaret etti.

Bayern Münih forveti gülümseyerek şunları söyledi: "Şu anda Messi'nin sol ayağına sahip olsaydım, beni durdurmak neredeyse imkânsız hale gelirdi!"

Bu ifade, Kane'in Messi'nin olağanüstü yeteneklerine, özellikle de kariyerinde ister şut, ister çalım, ister fırsat yaratma yoluyla olsun farkı ortaya koyan sol ayağına olan hayranlığını yansıtıyor.

Başardıklarıyla yetinmiyor

Kane, şu anda en iyi seviyesini sergilediğini hissetmesine rağmen gelişmeye devam etme motivasyonuna hâlâ sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Hâlâ harika bir fiziksel durumdayım. Nereye kadar ulaşabilirim? Peki ilerlemeye ve gelişmeye devam edecek miyim? Göreceğiz."

İngiliz yıldızın bu sözleri, Ballon d'Or kazanmasının ardından geldi ve ödülün hırsını azaltmadığını, dünya futbolunun zirvesine ulaştıktan sonra bile performansını geliştirmek için hâlâ yeni yollar aradığını ortaya koydu.