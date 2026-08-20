Lionel Messi, çarşambayı perşembeye bağlayan gece Inter Miami adına gol attı. 39 yaşındaki oyun kurucu, golünü kısa süre önce 68 yaşında hastalığının ardından hayatını kaybeden babası Jorge’ye adadı.

Messi, MLS Doğu Konferansı’nda Philadelphia Union deplasmanında oynanan maçın (2-2) ilk yarısında şık bir şekilde 1-2’lik golü kaydetti. Golün ardından Inter Miami’nin yıldızı, hayatını kaybeden babasına ithafen iki parmağını gökyüzüne doğru kaldırdı.

Arjantinli hücum oyuncusu, Jorge Messi’nin ölümünün ardından oyunculuk geleceğine dair şüphelerini dile getirdi. "Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum. Ben hep sadece futbol oynadım ve şimdi bunu daha ne kadar sürdüreceğime dair şüpheler var."

"En başından beri en büyük desteğim sendin ve sona çok az kalmıştı. Neden biraz daha dayanamadın da bunu birlikte tamamlayamadık?", diye sordu kendine kederli Messi, Instagram hesabında.

Messi bir gerginliğin içinde de yer aldı. Tartışma sırasında Quinn Sullivan’a bir tokat attı, ardından iki oyuncu kısa süreliğine kafa kafaya geldi.

Inter Miami, 1-2’lik üstünlüğünü koruyamadı ve Philadelphia’da 2-2’lik beraberliğe razı oldu. Uzatma dakikalarının ilerleyen bölümünde, ev sahibi ekipten Manchester City tarafından halihazırda kadrosuna katılan harika çocuk Cavan Sullivan ile konuk ekipten Yannick Bright, çıkan gerginliğin ardından kırmızı kart gördü.

Messi ve arkadaşları, MLS Doğu Konferansı’nda lider Nashville’in yedi puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Lider ekip, geçen hafta Inter Miami’yi 4-1 mağlup etmişti.