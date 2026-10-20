İki kulüp arasında yıllarca süren keskin bir çekişmeden sıkı bir ortaklığa geçilmesinin ardından Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki ilişki köklü bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm, iki takımın bugün salı günü Parc des Princes Stadı'nda olağanüstü bir futbol gösterisinde karşı karşıya gelecek olmasıyla aynı zamana denk geliyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, iki kulüp, daha önce Avrupa Profesyonel Kulüpler Birliği olarak bilinen ve Barcelona'nın yeniden faaliyetlerine katıldığı Avrupa Kulüpler Birliği içinde ayrılmaz birer ortak haline geldi.

Yıllarca birbirlerini suçlayan ve aralarında anlaşmazlıklar yaşayan Joan Laporta ile Nasser Al-Khelaifi arasındaki ilişki de kucaklaşmaya dönüştü. Barcelona'nın UEFA çevresine geri dönüşünün ardından, gelecek sezon yapılması planlanan genel kurulda Katalan kulübün başkanının birlik başkan yardımcılığı görevini üstlenebileceğine dair tahminler de gündemde.

Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki ilişki, 2016-2017 sezonunda patlama noktasına ulaştı. Daha önce iki kulüp arasındaki rekabet, aralarında Brezilyalı Marquinhos'un da bulunduğu bazı oyuncuları kadrosuna katma girişimleriyle sınırlıydı.

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Ancak Barcelona, Kasım 2016'da o dönemin ana sponsoru Katar Hava Yolları ile ilişkisini sonlandırdığını ve Gerard Piqué ile Hiroshi Mikitani arasındaki dostluk sayesinde Rakuten şirketiyle anlaştığını açıkladı.

O dönemin Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu, Körfez emirliğiyle sponsorluk anlaşmasını imzalayan Sandro Rosell'in politikasının bir devamı olmasına rağmen, kulüp taraftarlarının bu ortaklıktan rahatsız olduğunu fark etti ve anlaşmayı sonlandırma kararı aldı. Bu karar Katar'ın, dolayısıyla Paris Saint-Germain'in hoşuna gitmedi.

Aynı sezon iki takım, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes Stadı'nda konuğu Barcelona'yı 4-0 mağlup etti; ancak Katalan takım, Camp Nou'daki rövanş maçında masayı ters çevirerek 6-1'lik tarihi galibiyeti elde etti.

Nasser Al-Khelaifi, hem oyuncularına hem de hakem Aytekin'in performansına büyük bir öfke duyarak şöyle dedi: "Sonuç farklı olmalıydı."

Ertesi yaz "Mundo Deportivo" gazetesi, İtalyan orta saha oyuncusuyla Formentera'da yapılan anlaşmanın ardından "Verratti'nin Zamanı Geldi" başlıklı bir kapak yayımladı; Bartomeu da tatilini orada geçiriyordu.

Bu kapak, olayı Barcelona başkanının bir hamlesine bağlayan Al-Khelaifi'nin öfkesini çekti. Al-Khelaifi, oyuncunun ayrılmasına izin vermeyi reddetmekle kalmadı, sözleşmesini yeniledi ve kendisinden, müvekkilinin transferini zorlamak amacıyla "Verratti Emir'in esiri" diyen menajeri Donato Di Campli ile ilişkisini sonlandırmasını istedi.

Sessizce Paris Saint-Germain, son derece acı verici bir intikam yanıtı hazırlıyordu; kısa süre sonra Sao Paulo ve Mayorka'da oyuncunun babasıyla yapılan gizli toplantıların ardından Neymar'ın sözleşmesindeki 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Neymar o dönemde hiç şüphesiz dünyanın en iyi oyuncularından biri ve Barcelona içinde Lionel Messi'nin açık varisiydi. Ayrılışı, Katalan kulüpte büyük bir şok etkisi yarattı ve sonraki yıllarda imparatorluğunun gerilemesine zemin hazırladı.

İki kulüp arasındaki soğuk savaş yıllarca sürdü ve daha az keskin duraklara da sahne oldu; bunlardan biri de La Masia akademisinin en dikkat çekici umut vadeden yeteneklerinden Xavi Simons'ın 2019'da Paris Saint-Germain'e transfer olmasıydı.

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Ancak çekişme, 2021'de Barcelona başkanlığı seçim kampanyası sırasında güçlü bir şekilde yeniden alevlendi. Kazanmak için en büyük aday olmasına rağmen hâlâ aday konumundaki Laporta'ya, Fransız kulübün Messi'yle anlaşmak için harekete geçtiğine dair haberler ulaştı.

Laporta bu haberleri iki kulübün felsefelerini karşılaştırmak için kullanarak şöyle dedi: "Biz üyelerinin sahip olduğu bir kulübüz, onlar ise bir devlete bağlı bir kulüp."

Ayrıca Al-Khelaifi'nin Arjantinli yıldızla anlaşabilme kabiliyetini sorgulayarak şunları ekledi: "Bu transferin maliyetini karşılayabilecek durumda olup olmadıklarını bilmiyorum, bana büyük zararlar ettikleri bildirildi."

Buna karşılık Al-Khelaifi, Messi'nin sözleşmesinin haziranda sona erdiğini ve oyuncunun istediği herhangi bir tarafla serbestçe müzakere edebileceğini söyledi; sebep her ne olursa olsun, iş Pire'nin Paris'e transfer olmasıyla sonuçlandı.

Bundan önce, Barcelona başkanının ikinci dönemindeki ilk ziyareti sırasında Laporta ile Al-Khelaifi, Parc des Princes Stadı'nda doğrudan bir araya gelmişti.

Ortam o kadar gergindi ki, bu gerginlik açıkça hissediliyordu. Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki çekişme yalnızca Messi ile sınırlı kalmadı, Lamine Yamal'a da uzandı; zira Paris kulübü 2024'te onunla anlaşmak için 200 milyon euroluk bir teklifle sahaya çıktı.

Bu teklifin Laporta'nın ofisine resmi olarak ulaşıp ulaşmadığı hiçbir zaman netleşmedi, ancak Barcelona başkanı, Paris'in oyuncuya ilgi gösterdiğine dair haberlerin, elbette ünlü menajeri Jorge Mendes aracılığıyla, kendisine ulaştığını kabul etti.

Her şey bir yıldan biraz fazla bir süre önce değişmeye başladı; Joan Laporta kademeli olarak Avrupa Süper Ligi projesinden uzaklaşmaya başladı. 8 Ekim 2025'te İtalya'nın başkenti Roma'daki Cavalieri Oteli'nin terasında Nasser Al-Khelaifi'yle kucaklaştı; Barcelona başkanı, Avrupa Kulüpler Birliği'nin resmi tören yemeğine birliğin davetiyle katıldı ve ardından birlikte kalmaya karar verdi.

İki adam arasındaki el sıkışma belirleyici bir dönüm noktası oluşturdu; o günden bu yana iki kulüp, aralarındaki oyuncu transferleriyle ilgili dosyalarda bile ilişkilerini güçlendirmek için çalıştı.

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Ocak 2026'da Dro Fernández, Fransız kulüple varılan bir anlaşmanın ardından Paris'e transfer oldu. Bu, oyuncunun Alman teknik direktörün nazarında sahip olduğu özel konum nedeniyle, Hansi Flick'in Barcelona'yı çalıştırmaya başladığından bu yana en çok rahatsızlık duyduğu hamlelerden biriydi.

Laporta ve Al-Khelaifi, yeni bir çekişmeye girmek yerine, iki kulüp arasında herhangi bir açık anlaşmazlığın ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, Paris Saint-Germain'in transfer karşılığında serbest kalma bedeli olan 6 milyon euro yerine biraz daha yüksek, 8 milyon euro ödemesi konusunda anlaştı.

Benzer bir senaryo yaz boyunca da tekrarlandı; Luis Enrique, Ferran Torres'i arayarak kendisini kadrosuna katmak istediğini bildirdi, ardından Paris Saint-Germain, müzakerelere başlamak için Barcelona'dan izin istedi ve bu müzakereler yaklaşık 50 milyon euroluk bir anlaşmayla sonuçlandı.

Parc des Princes Stadı, bugün salı günü iki kulüp arasındaki büyük dönüşümü yansıtan yeni bir sahneye ev sahipliği yapacak; Al-Khelaifi ile Laporta, tıpkı bir yıl önce Roma'da yaptıkları gibi, ana tribünde kucaklaşacak.

Yıllarca süren çekişme ve anlaşmazlıkların ardından Paris Saint-Germain ile Barcelona yakın birer dost haline geldi.



