Messi Rangers'ın kapısından dönmüş

2001-2006 yıllarında İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Alex McLeish, Lionel Messi'yi zamanında Barcelona'dan istediklerini açıkladı

İlginç transfer haberleriyle dolu olan futbol tarihinde yeni bir hikaye de Messi ve Rangers için yaşandığı öğrenildi.

İskoç kulübü Glasgow Rangers'ın Lionel Messi'yi transfer etmek için, Arjantinli yıldız henüz A Takım'da şans bulmadan önce Barcelona'nın kapısını çaldığı öğrenildi. Dönemin Rangers Teknik Direktörü Alex McLeish, Messi'yi kendisine önerenin o tarihte 13 yaşında olan oğlu Jon olduğunu belirtti.

Alex McLeish, "Oğlum Jon Football Manager oyunuyla ilgileniyordu. Bir gün bana 'Lionel Messi dünyanın en iyi oyuncusu olacak' dedi. O sırada henüz 13-14 yaşlarındaydı. Bize de hücumda kaliteli bir oyuncu lazımdı. Barry Ferguson Blackburn Rovers'a transfer olmuştu. Önemli bir oyuncuyu kaybetmiştik.

Jan Wouters (döneminde Rangers Yardımcı Antrenörü) Frank Rijkaard'ın yardımcısı Henk ten Cate'ı aradı. Messi'yi sordu. Cate ise hiç şansımız olmadığını söyledi" diye konuştu.

Rangers daha önce de eski Barcelonalı oyuncuları kadrosuna katmıştı. İskoç kulübü 2000 yılında Ronald de Boer ve 2002'de de Mikel Arteta'yı transfer ettiği için Barcelona ile transfer konusunda bir yakınlığı vardı.