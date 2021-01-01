Barcelona

Messi 'PSG için çok pahalı olabilir'

Goal
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Messi
Getty
Katalan deviyle inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Messi'nin maaş beklentisi bu yaz Barcelona'dan ayrılma ihtimalini düşürebilir.

Messi'nin maaş beklentisi bu yaz Barcelona'dan ayrılma hayallerini suya düşürebilir.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona'da haftalık yaklaşık 565 bin euro kazanan Lionel Messi transferi, koronavirüs salgını sebebiyle mali sıkıntılar yaşayan PSG ve Manchester City'yi zora sokabilir.

Katalan deviyle sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan Messi, kariyerine Ligue 1 yada Premier Lig'de devam etmek için iki kulüple temas halindeydi.

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