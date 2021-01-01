Messi 'PSG için çok pahalı olabilir'
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Messi'nin maaş beklentisi bu yaz Barcelona'dan ayrılma hayallerini suya düşürebilir.
Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona'da haftalık yaklaşık 565 bin euro kazanan Lionel Messi transferi, koronavirüs salgını sebebiyle mali sıkıntılar yaşayan PSG ve Manchester City'yi zora sokabilir.
Katalan deviyle sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan Messi, kariyerine Ligue 1 yada Premier Lig'de devam etmek için iki kulüple temas halindeydi.
Arjantinli yıldızın PSG veya Manchester City'ye transfer olmak istemesi halinde maaşında indirim yapması gerekecek.