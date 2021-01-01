Messi 'PSG için çok pahalı olabilir'

Katalan deviyle inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Messi'nin maaş beklentisi bu yaz Barcelona'dan ayrılma ihtimalini düşürebilir.

Messi'nin maaş beklentisi bu yaz 'dan ayrılma hayallerini suya düşürebilir.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona'da haftalık yaklaşık 565 bin euro kazanan transferi, koronavirüs salgını sebebiyle mali sıkıntılar yaşayan PSG ve 'yi zora sokabilir.

Katalan deviyle sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan Messi, kariyerine yada Premier Lig'de devam etmek için iki kulüple temas halindeydi.

Daha fazla takım

Arjantinli yıldızın PSG veya Manchester City'ye transfer olmak istemesi halinde maaşında indirim yapması gerekecek.