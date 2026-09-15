Messi onu iyi tanıyor: Inter Miami yeni teknik direktörünü açıkladı

Amerikan kulübü Inter Miami, takımın yıldızı Lionel Messi'nin yakından tanıdığı yeni teknik direktörünü açıkladı.

Javier Mascherano'nun ayrılığı ve Guillermo Hoyos'un geçici döneminin ardından Inter Miami, Arjantin uyruklu yeni teknik direktörünü resmen göreve getirdi.

Inter Miami resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cristian 'Kily' González, bugün Güney Florida'ya ulaştı ve resmi olarak Inter Miami'yi çalıştıracak. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Arjantinli teknik adam, Haziran 2028'e kadar uzanan bir sözleşme kapsamında A takımın baş antrenörü olarak görevine başlayacak."

Inter Miami, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Kupası'nda Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşmaya hazırlanırken, González bugün ilk antrenmanını yönetecek ve takım da yaklaşan kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

Bu maç, González'in Inter Miami'yi kenardan yönetmesi için ilk fırsat olacak; kulüp de yeni bir kupa için mücadele etmeyi hedefliyor.

Arjantinli teknik adam, antrenörlük kariyerine CA Rosario Central'ın ikinci takımıyla başladı. İki sezonun ardından kulübün A takımının başına getirildi ve üç sezon boyunca 68 maç yönetti.

González daha sonra CA Unión Santa Fe'nin sorumluluğunu üstlendi ve 2023'ten 2025'e kadar üç sezon boyunca 78 maç yönetti. Son olarak, 2025 sezonunda CA Platense'nin baş antrenörlüğü görevini yürüttü.

Sahalarda göz kamaştırıcı bir kariyer

Antrenörlük kariyerine başlamadan önce González, Arjantin ve Avrupa'ya uzanan seçkin bir oyunculuk kariyeri yaşadı ve dünyanın en rekabetçi liglerinden bazılarında büyük kupalar kazandı.

Eski orta saha oyuncusu González, futbol kariyerine Rosario Central'ın altyapısında başladı ve 1993 yılında kulüpte ilk profesyonel maçına çıktı.

Boca Juniors'ta geçirdiği bir dönemin ardından, 1996 yılında Avrupa'ya geçerek İspanyol kulübü Real Zaragoza'ya katıldı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

González, futbol kariyerine Valencia ve Inter Milan kulüplerinde devam etti; her iki kulüpte de büyük başarılar elde etti ve sicilini birçok önemli kupayla süsledi.

Valencia ile 1999-2000 sezonunda İspanya Süper Kupası'nı kazandı; İtalya'daki kariyerinde ise Inter Milan ile 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında üst üste iki İtalya Kupası'nın yanı sıra 2005-2006 sezonunda İtalya Ligi (Serie A) şampiyonluğunu kazandı.

Uluslararası düzeyde González, Arjantin ile 56 milli maça çıktı ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan takımın bir parçasıydı.







