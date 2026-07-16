Messi öfkeleniyor: Kimse bize iltifat etmedi… Kim isterse öfkelensin!

Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, dün Çarşamba günü yarı final maçında İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek ülkesini 2026 Dünya Kupası finaline taşımasının ardından ateşli açıklamalarda bulundu.

Arjantin milli takımı, İspanya'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ederek elemeyi başarmasının ardından, önümüzdeki Pazar akşamı Dünya Kupası finalinde İspanya ile heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkacak.

Messi ve takım arkadaşları, turnuva boyunca sert eleştirilere maruz kaldı ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino'dan ayrıcalıklar elde ettikleri yönünde sürekli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, İngiltere maçı sonrasında Arjantinli efsaneyi öfkelendirdi ve sert bir üslupla konuştu.

Kaybetmeye tahammül edilemeyen özel bir maç

Messi, maçın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Arjantin halkına yeni bir sevinç yaşatabildiğimiz için çok gururlu ve mutluyum. Bu çok özel bir maçtı ve hiçbirimiz bu maçı kaybetmek istemedik.”

Messi sözlerine şöyle devam etti: “Maçtan önce bunun sadece bir futbol maçı olduğunu söylemiş olsak da, aslında bizim için taşıdığı tüm anlamlarıyla olağanüstü bir karşılaşma olarak yaşadık. Galibiyet elde ettiğimiz ve bir kez daha Dünya Kupası finaline yükseldiğimiz için çok mutluyuz.”

Şöyle ekledi: “Aslında olanlar inanılmaz. Bu Dünya Kupası’nda işlerin gidişatı gerçekten muhteşem. Arjantinliler olarak bu karşılaşmanın bizim için taşıdığı tüm anlamıyla, İngiltere karşısında Dünya Kupası yarı finaline çıkmak çok özel bir şeydi.”

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Ve şunları vurguladı: “Daha önce de söylediğim gibi, sonuçta bu bir futbol maçı olsa da, İngiltere maçlarının bizim için taşıdığı tüm semboller ve anlamlar nedeniyle hiçbirimiz kaybetmeye hazır değildik; tabii ki işleri karıştırmadan.”

Şöyle devam etti: “Yine başardıklarımızdan ve galibiyeti elde etme şeklimizden çok mutlu ve gururluyuz, çünkü skoru zorlaştıktan ve rakip gol attıktan sonra bile galibiyeti aradık ve bunun için mücadele ettik. Akıllı oynadık, büyük çaba sarf ettik; istek ve mücadele ruhu açıkça ortaya çıktı. Bu takım, en zorlu koşullarda ve durumlarda gerçek karakterini ve neler yapabileceğini bir kez daha kanıtladı.”

Dönüşüm 2019 Copa América’dan itibaren başladı

Ve şöyle devam etti: "Yaşadığımız her şey muhteşemdi ve hayal etmesi ya da tahmin etmesi zordu. Bence 2019 Copa América’dan beri, yarı finalde Brezilya’ya yenildikten sonra, bu takımda büyük bir dönüşüm yaşandı. O andan itibaren bu nesil birbirine kenetlendi ve sonrasında gelen tüm başarıları elde etmek için yola çıktı; birlikte unutulmaz tarihi anlar yaşadık."

Ve şöyle devam etti: “Zaferler ve şampiyonluklar bir yana, bu işin en güzel yanı, bu grup içinde paylaştığımız zaman ve bizi her gün bir araya getiren rekabet ruhu. Milli takımda uzun yıllar geçirdim ve şimdi her anın tadını büyük bir gurur ve mutlulukla çıkarıyorum; her zaman söylediğim gibi, son derece minnettarım.”

Şüphecilere ateşli bir mesaj

Messi sözlerine şöyle devam etti: “Bugün hepimizin gözünü diktiği hedefe ulaştık, yani turnuvanın final maçına çıkmaya hak kazandık.”

Ve şöyle tamamladı: “Finale dünya şampiyonu ve son dört yılın en iyi milli takımı olarak giriyoruz. Kim kızarsa kızsın, kim ne derse desin, sahada bir kez daha kanıtladık ki kimse bize bir şey hediye etmiyor; dünyanın en iyi iki takımı arasında yerimizi hak ve liyakatle kazandık ve sekiz yıl içinde ikinci kez finale kalmamız ne bir tesadüf ne de bir nezakettir.”