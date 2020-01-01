"Messi, Ocak ayında istediği kulüple görüşebilir"

Barcelona'nın başkan adaylarından Victor Font, Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağının 2021 yılının Ocak ayında belli olacağını söyledi.

Kariyerinde altı kez Ballon d'Or ödülü kazanan , ile olan sözleşmesinin son 12 ayına giriyor.

Messi'nin, Barcelona'da hem saha içinde hem de saha dışında yaşanan problemler nedeniyle sözleşme uzatma konusunda endişeleri bulunuyor.

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Bu gelişmelerin ışığında ve başta olmak üzere birçok kulüp, Messi'yi transfer etmek için fırsat kollamaya başladı.

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Messi hakkında çıkan bu spekülasyonlar hakkında konuşan Barcelona'nın başkan adaylarından Victor Font, Ole'ye yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili kesin bir bilgimiz bulunmuyor. Yakın zamanda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğreneceğiz. Çünkü Ocak ayında, istediği herhangi bir kulüple müzakere yapma hakkına sahip olacak. O zamana gelmeden bu işlerin bitmesi lazımdı. Diğer türlü çok ciddi bir durumun içinde kalabiliriz. Messi 13 yaşında Barcelona'ya geldi ve 20 senedir bu takımın formasını giyiyor. Ben veya başka birisi Leo'yu Barcelona forması dışında bir forma giyerken hayal bile edemez." ifadelerini kullandı.

'da bitime üç hafta kala 'in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında ile karşı karşıya gelecek.