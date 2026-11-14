Arjantin Milli Takımı, hem Lionel Messi sonrası dönemde oynadığı ilk maçta hem de teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatılmasının ardından, Uruguay karşısında hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi aldı. La Bombonera Stadı'nda sahaya çıkan takım, Prestianni'nin son dakikalarda öncülük ettiği çıkış hamlesi dışında heyecandan ve beklenen teknik seviyeden yoksun bir karşılaşmada mağlup oldu.

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İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, Uruguay Milli Takımı, tıpkı 2023 yılında yaptığı gibi, Boca Juniors sahasındaki üstünlüğünü tekrarladı ve karşılaşmanın kaderini belirleyen başrol oynayan duran toplardan faydalandı; bu arada tribünlerdeki seyirci sayısı da sınırlıydı.

Milli takımın teknik direktörü olarak ayaklarını yere sağlam basmaya yaklaşan Forlan'ın yönetimindeki Uruguay Milli Takımı, maça topa sahip olma ve oyunun gidişatına hakim olma yönünde net bir arzuyla başladı.

Ancak Uruguay'ın girişimleri, yaratıcılığın yokluğu ve sorumluluk üstlenip hücum tehlikesi yaratabilecek oyuncuların öne çıkamaması nedeniyle kısa sürede etkisini yitirdi.

Buna karşılık Arjantin Milli Takımı, rakibinin kalesini tehdit etmek için fazla girişimde bulunmaya ihtiyaç duymadı; Julian Alvarez, fırsatlardan birini yerden bir şutla değerlendirmeye yaklaştı ancak Fierramini bu şutu ustaca önledi.

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Ayrıca Enzo Fernandez ve Medina ceza sahası dışından iki şutla gol atmaya çalıştı, ancak kaleci Arjantin girişimleri karşısında büyük bir soğukkanlılık sergiledi.

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Messi'nin yer almadığı dönemde grubun daha fazla sorumluluk üstlenmesi zorunlu hale geldi, ancak olağanüstü bireysel parıltılar da bunun gibi denk karşılaşmaların kaderini belirlemeye muktedir kalmaya devam ediyor.

Paz, Almada ve diğer oyuncular karşılarına çıkan düzenli savunmayı şaşırtmayı başaramadı ve Arjantin Milli Takımı hücum çözümleri bulmaktan aciz kaldı.

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Uruguay Milli Takımı, ilk yarıyı direkler arasına tek bir şut atmadan tamamladı, ancak bu istatistiği değiştirmeden skoru açmayı başardı.

Gol bir duran toptan geldi; Lisandro topu uzaklaştırdıktan sonra top Paliardi'nin yüzüne çarparak ağların içine döndü ve Uruguay Milli Takımı'na öne geçme avantajını kazandırdı.

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Uruguay Milli Takımı ilk yarıda duran toplardan faydalanamamış olsa da, yine şansın da yardımıyla bir köşe vuruşuyla skoru ikiye katlamayı başardı.

Araujo topu ilk direkte kafayla çevirmeye çalıştı, ancak topa başının arkası ile boynu arasında bir noktayla dokununca topun yönü aniden değişti ve ev sahibi oyuncuların hiçbirinin erişemeyeceği bir şekilde ağlara gitti.

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Bunun ardından maçın görünümü değişti; Prestiani'nin oyuna girmesi ve Arjantin'in rakip sahada hücum temposunun yükselmesiyle birlikte kanat oyuncusu, oyuna dahil olduğu ilk andan itibaren takımını sürükleme sorumluluğunu üstlendi.

Prestiani oyunun gidişatına kendini kabul ettirdi ve durmaksızın fırsatlar üretmeye devam etti; sonunda 72. dakikada karşılaşmaya heyecanı geri getirmeyi başardı.

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Bu, sol taraftan bir hücum yönettikten ve Julian Alvarez'e bir pas verdikten sonra geldi; Alvarez hücumu ayağının içiyle ustaca bitirerek farkı bire indirdi ve Arjantin Milli Takımı'na yeniden umut verdi.

Ancak Arjantin Milli Takımı'nın atağı son dakikalarda, hücum temposunun düşmesiyle geriledi; bu sırada Uruguay Milli Takımı güçlü bir şekilde baskı kurmayı ve ikinci yarıda oyuna giren yedek oyuncular sayesinde sertliğini yeniden kazanmayı başardı.

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Fierramini son dakikalarda kayda değer gerçek bir sınava maruz kalmadı ve Uruguay Milli Takımı doğru yola dönüşünü destekleyen önemli bir galibiyetle sahadan ayrıldı.