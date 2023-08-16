Messi'nin yeni takım arkadaşının idolü şaşırttı! Onu seçmedi

Messi'nin yeni takım arkadaşı Facundo Farias, Brezilyalı yıldız Neymar'dan fazlasıyla etkilenmişe benziyor.

NE OLDU? Inter Miami, Arjantin ekibi Colon'dan 20 yaşındaki Facundo Farias ile üç yıllık kontratını imzaladı ve bunu 2027 ve 2028'e kadar uzatma seçenekleriyle de destekledi.

Messi'nin kendisinin "idolü" olduğunu kabul etmesine rağmen, daha fazla ortak noktası olduğuna inandığı başka bir yıldız var.

Suudi takımı Al-Hilal'e katılmaya hazırlanan Paris Saint-Germain'den Neymar'ı kendisinin idolü olarak gördüğünü net bir şekilde ifade etmekten çekinmiyor.

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Genç oyuncu aynı zamanda, kendisini MLS'te test etmeyi ve menajer Gerardo "Tato" Martino yönetiminde çalışmayı dört gözle bekliyor.

NE SÖYLEDİLER: Facundo Farias, basın toplantısında şunları söyledi:

"Ben agresif bir orta saha oyuncusuyum, forvetim, her zaman forvet oyuncu olarak oynamayı seviyorum.

Kendimi Neymar ile özdeşleştiriyorum. Leo ile özdeşleştirmiyorum, ama o tüm Arjantinlilerin idolü.

"Maçları izledim, [Inter Miami] takımı çok iyi. Hücum hattının tamamında kendimi rahat hissedeceğimden eminim. Tata beni nereye koymak isterse orada oynarım ve ilk maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum."

BÜYÜK RESİM: Miami, üst üste 11 maç kaybettikten sonra, Messi'nin Temmuz ayında kulübe gelişinin ardından üst üste beş galibiyet elde etti.

Şu anda Ligler Kupası yarı finallerindeler ve kupalar peşindeler. Messi ilk beş maçında sekiz gol attı. Genç oyuncu, kendi kariyerine de yardımcı olmak için Messi'den çok şey öğrenebileceğinin farkında...

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Farias, Miami'deki ilk maçına Salı günü Philadelphia Union'a karşı Ligler Kupası yarı finalinde çıkmayı umarken belki de önümüzdeki hafta FC Cincinnati'de ABD Açık Kupası'nda ilk kez sahada olacak.