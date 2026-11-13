Yıllar süren sessizliğin ardından Brezilyalı Malcom, daha önce hiç anlatılmamış Barcelona soyunma odası detaylarını ifşa ettiği ağır bir sürprize imza attı. Hikâyenin kahramanı ise bizzat onu Camp Nou'da kalmaya ikna etmeye çalışan ve kendisini Katalan kulübünün geleceğin oyuncularından biri olarak tanımlayan Lionel Messi'ydi.

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Emirati kulübü El Jazira'nın oyuncusu Malcom, İspanyol "Cadena Ser" radyosuna aktarılan bir röportajda, Barcelona ile geçirdiği tek sezonunun anılarını tazeledi; büyük bir rüya olarak başlayan, ancak kulüp tarihinin en büyük oyuncusunun desteğine sahip olmasına rağmen Rusya'ya beklenmedik bir ayrılıkla sona eren o sezonu hatırladı.

Malcom (29 yaşında), Girondins Bordeaux'dan 38 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptığı olağanüstü bir sezonun ardından Barcelona'ya gelmiş ve transfer, dünya futbolunun semasında yeni bir yıldızın doğuşu gibi görünmüştü. Ancak farklı koşullar ve yetersiz süre, herkesin umduğu o sıçramanın gerçekleşmesine engel oldu.

Malcom o dönemden bahsederken bariz bir özlemle şunları söyledi: "Arkadaşlarıma her zaman tam bir yıl boyunca Messi'nin yanında oynadığımı söylüyorum. Harika bir deneyimdi. Bana her zaman son derece nazik davrandı."

Ancak asıl sürpriz, Brezilyalı oyuncunun 2019/2020 sezonunda Zenit Saint Petersburg'a ayrılışından önceki anı açıkladığında geldi; Messi onu kalmaya ikna etmek için son bir denemede bizzat yanına gelip konuşmuştu.

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Malcom yaşananları şöyle anlattı: "Rusya'ya gitmek üzereyken Messi benimle konuşmaya geldi ve şöyle dedi: Sen parlak bir geleceği olan bir oyuncusun ve büyük bir futbolcu olacaksın. Benden kalmamı istedi. Dedi ki: Burada kal, çünkü sen Barcelona'nın geleceğin oyuncularından birisin."

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Malcom'un, kendisinde sabrı ve fırsatı hak eden bir yetenek gören ve o dönemde onu kulübün en dikkat çekici gelecek vaat eden yeteneklerinden biri olarak kabul eden Arjantinli efsaneden beklemediği sözlerdi bunlar.

Bu büyük desteğe rağmen, ayrılma kararı Messi'nin sözlerinden daha güçlü çıktı. Brezilyalı kanat oyuncusunda, dünyanın seçkin futbolcularının yanında temel bir rol olmadan devam etme fikrine karşı, düzenli oynama ve süresini artırma arzusu ağır bastı.

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Malcom, Zenit'in teklifini kabul etme nedenlerini şöyle açıkladı: "Gençtim ve maçlara çıkmak, tecrübe kazanmak ve potansiyelimi göstermek istiyordum. Yeteneklerimi sahada göstermek istiyordum."

Yıllar geçtikçe Malcom kararını yeniden düşünmeye başladı ve o dönemde kendisine önemli bir rol verecek bir takıma katılma ihtiyacı hissetmesine rağmen, Camp Nou'dan ayrılmanın belki de kariyeri için en doğru adım olmadığını itiraf etti: "Belki de kararım doğru değildi, ama düzenli oynamayı arzuluyordum, bu yüzden Rusya'ya transfer olmayı seçtim."

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Barcelona'daki döneminin yalnızca bir sezon sürmesine rağmen, Malcom, bir futbolcu olarak gelişiminde kilit bir figür olarak gördüğü Messi ile geçirdiği zamana dair unutulmaz anılar saklıyor.

Malcom sözlerini şöyle tamamladı: "Messi'den çok şey öğrendim. Benimle her zaman konuşur, beni cesaretlendirir ve bana yardım ederdi. Asla unutmayacağım olağanüstü bir sezondu."