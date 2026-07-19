Messi’nin izinden… Yamal, Dünya Kupası finali öncesinde coşkulu bir mesaj yayınladı

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali öncesinde, her iki takımda da heyecan doruk noktasına ulaştı; özellikle de her iki takımın yıldızları Lamine Yamal ve Lionel Messi'de.

Bu sabah Pazar günü, Lionel Messi sosyal medya hesaplarında dokunaklı bir mesaj paylaştı ve herkese, bu geceki maçın sonucu ne olursa olsun, zaten “asla unutmayacağımız bir hikaye” yazdıklarını vurguladı.

Katalan “Mundo Deportivo” gazetesine göre, Lamine Yamal da bugün öğleden sonra aynı yolu izleyerek, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası finaline çıkmadan önce Instagram hesabında bir mesaj paylaştı.

Henüz 19 yaşındaki İspanya Milli Takımı ve Barcelona yıldızı, “Sizin için ve sokaklar için” yazarak bu sözlere çocukluk döneminden bir fotoğrafını ekledi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından İspanya Milli Takımı ile bir şampiyonluk daha kazanarak muhteşem kariyerine devam etmeyi hedefleyen Yamal'dan ilham verici bir mesaj.

Fransa ile oynanacak yarı final maçı öncesinde, La Roja’nın teknik direktörü Luis de la Fuente, “Lamine’nin Dünya Kupası’ndaki büyük günü henüz gelmedi” dedi.