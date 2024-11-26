Messi'nin eski takım arkadaşı, Inter Miami'ye teknik direktör oldu

Messi'nin eski takım arkadaşı Mascherano, Arjantinli yıldızın forma terlettiği Inter Miami'ye yeni teknik direktör oldu.

Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu

Inter Miami, Javier Mascherano ile anlaştı

Messi ile hem Arjantin Milli Takımı hem de Barcelona'da oynamışlardı

NE OLDU? MLS takımlarından Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getirdiğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? MLS ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Arjantin ve FC Barcelona efsanesi Javier Mascherano yeni baş antrenörümüz olarak atandı! Miami rüyasına hoş geldiniz"

BÜYÜK RESİM: Mascherano, Messi'yle birlikte hem Arjantin Milli Takımı hem de Barcelona'da görev yapmıştı. Son olarak Arjantin U20 takımında görev yapan 40 yaşındaki teknik adam, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve maç başına da 2.50 puan ortalaması yakaladı.

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Futbolculuk kariyerinde Barcelona formasıyla 334 maça çıkan Mascherano, aynı zamanda Lionel Messi ile birlikte toplam 414 kez sahada yer aldı. Arjantin Milli Takımı ile de 147 kez forma giyen Mascherano, milli takım kariyerini 2018 Dünya Kupası’nın ardından sonlandırmıştı.