Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalindeki performansı, bazıları Lionel Messi'nin takım arkadaşlarının oynadığı oyunu açıklamak için komplo teorileri ortaya atacak kadar ileri giden büyük tepkilere yol açtı.

Komplo teorileri, ülkelerinin milli takımının İspanya'ya, rakibin 120 dakika boyunca gösterdiği ezici üstünlüğün ardından yaşadığı yenilgiyi açıklama çabasıyla, bazı Arjantinli taraftarlar arasında sosyal medyada yayıldı.

Bazı Arjantinliler, oyuncuların sakinliğini ve İspanya karşısında büyük bir heyecan göstermemelerini, sahadaki soluk performansa saha dışında bir açıklama bulma çabasıyla, belki de finale kısıtlanmış ya da bilinmeyen bir etken altında çıktıklarının bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Dünya Kupası'nı izleyen aylar boyunca Lionel Messi ve Emiliano Martínez ile diğerleri bu teorileri yalanladı, bugün ise bu konuda Alexis Mac Allister konuştu.

Arjantin'in "TyC" kanalına konuşan Allister şunları söyledi: "Ben bir futbol ailesine mensubum ve bu tür şeylerin var olmadığının farkındayız."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, sosyal medyada hiçbir ceza görmeden her şeyin söylenebildiği bir dünyada yaşıyoruz."

Liverpool'un orta saha oyuncusu şunları ekledi: "İnsanlar canları ne isterse onu söylüyor, biz ise kendi içimizde ne olduğunu biliyoruz; elimizden gelenin en iyisini yaptık ve kazanamamış olmamız çok üzücü."

Devamında şunları kaydetti: "Biz olumlu yönlere odaklanıyoruz. Yakın olduğumuzu hissettiğimiz için büyük bir hayal kırıklığı oldu, ancak İspanya çok daha iyiydi ve galibiyeti hak etti."

"Fiziksel özellikler iyiydi, ancak futbol açısından değil ve farkı yarattıkları yer de tam olarak burasıydı" diyerek vurguladı.

Performanstaki düşüşün ardındaki başlıca etkenlerden biri, yarı finaldeki İngiltere karşısında yapılan tarihi geri dönüşün ardından yaşanan zihinsel yorgunluktu.

Şöyle ekledi: "Üç günde bir maç oynamaktan kaynaklanan genel yorgunluk ve zihinsel yorgunlukla birlikte iyi hissediyordum: İngiltere karşısındaki maç son derece gergindi ve ondan önceki dönem, tarih ve bunun ülkemizde ele alınış biçimi nedeniyle çok yoğundu; belki de bu, enerjimizin bir kısmını tüketti."