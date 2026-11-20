Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın MLS'teki ilk sezonu bugün, cuma günü, beklenenden çok daha erken sona erdi.

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Konuya değinen Sport gazetesi, Griezmann'ın forma giydiği Orlando City'nin Doğu Konferansı ön eleme play-off'una veda ettiğini belirtti.

Cincinnati, Griezmann'ın ilk 11'de sahaya çıkıp maçın tamamını oynamasına rağmen Orlando City'yi saf dışı bıraktı. Fransız oyuncu, eleme turlarına ulaşmayı başaramadı.

Griezmann, takımı Orlando City'nin iki kritik anda skoru tersine çeviren iki gol yemesine tanıklık etti. Bu gollerin ilki ilk yarının bitimine çok az kala, ikincisi ise ikinci yarının başlamasıyla birlikte geldi.

Maça önde başlayan Orlando City, karşılaşmanın ilk yarım saati dolmadan Ojeda'nın kontra ataktan attığı golle skoru açtı.

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Ancak Brezilyalı Evander'in attığı iki gol, Griezmann'ın geçen temmuz ayında ABD'ye gelişinden bu yana aldığı ilk darbe oldu.

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Beraberlik golü 43. dakikada penaltıdan geldi. Evander, 49. dakikada skoru tek başına tersine çevirdi. Samuel Gidi ise 85. dakikada üçüncü golü atarak skoru 3-1'e getirdi ve Orlando City'yi ön eleme play-off'undan eleyen Cincinnati, eleme turlarında ligin lideri ve en güçlü favorisi Nashville ile eşleşti.

Öte yandan Lionel Messi önderliğindeki ve turu çoktan garantileyen Inter Miami, 22 ve 28 Kasım'da son 16 turunda Columbus Crew ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Griezmann'a dönecek olursak, Fransız oyun kurucu MLS'teki ilk sezonunun ilk yarısını noktalamış oldu.

Griezmann, Orlando City'deki ilk yılını üst düzey bir oyuncuya yakışır rakamlarla tamamladı. Çıktığı 23 maçta 15 gol atıp 7 asist yapan Fransız yıldız, ayrıca sezonun transferi seçildi ve Ekim ile Kasım ayları için ayın oyuncusu ödülünü kazandı.