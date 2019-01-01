Messi, Neymar'ın Real Madrid'e gitmesinden korkmuş

Arjantinli süper yıldız, bir radyo kanalına çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

'nın yaz döneminde Neymar'ı transfer edememesi 'yi korkutmuş.

Katalan devi, eski oyuncusunu kadrosuna katmak için yaz boyunca PSG'yle uzun pazarlıklar yürütmüş fakat taraflar bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayamamışlardı. Brezilyalı yıldızın adı 'le de anılıyordu.

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Messi, Katalan radyosu RAC1'e verdiği demeçte eski takım arkadaşının Real Madrid'e gitmesinden korktuğunu itiraf etti. Arjantinli yıldız, "Neymar'ı bu yaz döneminde eğer biz alamazsak Real Madrid'e gider diye düşündüm. Takımdan ayrılmayı ve bir değişiklik yapmayı çok istiyordu. Real Madrid'in ve Florentino Perez'in onu almak için bir şeyler yapacağını düşünüyordu." şeklinde konuştu.

Barcelona yaz döneminde Antoine Griezmann için 'e 120 milyon euro ödedikten sonra Neymar'a bütçe yaratmakta sıkıntı yaşamıştı.

Neymar, Barcelona formasıyla dört sezonda 186 maça çıktı, 105 gol attı.