Messi, Newell's Old Boys'a dönüş kararını netleştirdi

Arjantinli Lionel Messi, 39 yaşında olmasına rağmen Amerikan kulübü Inter Miami'de sunacak çok şeye sahip.

Sport gazetesi, Lionel Messi'nin önümüzdeki dönemde rotasını değiştirmeyi ya da başka bir kulübe transfer olmayı düşünmediğini aktardı.

Messi'nin ülkesi Arjantin'e dönme olasılığına dair ortaya çıkan haberlere rağmen, oyuncu hâlâ Inter Miami ile sözleşme altında bulunuyor.

Bunu, transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano da teyit etti. Romano, Messi'nin ister önümüzdeki aylarda ister uzun vadede olsun, gelecekte temsil edeceği kulüp konusunda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediğini ve böyle bir ihtimali değerlendirmediğini açıkladı.

Bu bilgiler, Messi'nin Newell's Old Boys'a transfer olacağına dair söylentilerin doğru olmadığını teyit ediyor. Romano şunları söyledi: "Arjantin'deki ilk kulübüyle ilgili son dönemde dolaşan bilgilere rağmen, Messi Inter Miami'de mutlu."

Romano, kısa süre önce 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü kazanan Messi'nin tamamen Inter Miami'ye odaklandığını belirterek, Messi ve ailesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde mutlu olduklarını ifade etti.

Lionel Messi'nin Amerikan kulübüyle 2028 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını ve şu an için bu sözleşmeye saygı göstermeye ve sonuna kadar yerine getirmeye hazır olduğunu, dolayısıyla başka hiçbir kulüple herhangi bir görüşmesinin bulunmadığını hatırlatmakta fayda var.

Romano ayrıca, bu konuda karar vermenin hâlâ çok erken olmasına ve her şeyin Messi'nin fiziksel durumuna bağlı olmasına rağmen, iki taraf arasındaki sözleşme ilişkisinin 2028 yılından sonra da sürme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

Rotasını değiştirmeyi reddetmesinin ötesinde, Messi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki projeleri de önem kazanıyor. Örneğin, genç kategorisine yönelik uluslararası bir futbol turnuvası olan ve genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan Messi Kupası'nı kurdu.