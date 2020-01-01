Messi'ye transfer tavsiyesi: "Napoli'ye git, efsaneyi yaşat!"

Arjantinli yıldızın eski takım arkadaşından ilginç bir öneri geldi.

'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'ye eski takım arkadaşı Kevin-Prince Boateng'den enteresan bir tavsiye geldi. Ganalı futbolcu, Messi'nin 'ye giderek Diego Armando Maradona'nın anısını yaşatmasını önerdi.

Sezon başında takımdan ayrılmak istediğini belirten Messi'nin adı ve gibi dev kulüplerle anılırken Boateng'den Napoli çıkışı geldi. ESPN'e konuşan Ganalı futbolcu, "Bence Messi sözleşmesi bittiğinde Napoli başkanına 'Ben geliyorum' demeli. Parayı değil kalbinin sesini dinleyerek Maradona'nın 10 numaralı formasını onurlandırmalı" ifadelerini kullandı. Messi'nin bu şekilde kariyerine efsanevi bir nokta koyabileceğini vurgulayan Boateng, Arjantinli yıldızın 'da da şampiyonluklar yaşayabileceğini söyledi.

Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda biten Messi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Maradona'yı Osasuna'yı 4-0 yendikleri maçta attığı golden sonra anmıştı.