Messi mi, Ronaldo mu? Kvaratskhelia idolünü seçti

Paris Saint-Germain'in Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, futbol dünyasındaki idolünün kim olduğunu açıkladı. Dünyanın en dikkat çeken yıldızlarından biri hâline gelip Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü başarılara imza atmadan önce, babasının karakterini ve kariyerini şekillendirmede oynadığı büyük rolden söz etti.

Reklam

Kvaratskhelia, Fransız GQ dergisine verdiği uzun röportajda futbola ilk adım attığı yılları hatırladı. Futbolculuktan teknik direktörlüğe geçen babası Badri'nin ilk idolü olduğunu vurgulayan Gürcü oyuncu, çocukluğunda babasının kaydedilmiş maçlarını tekrar tekrar izlediğini ve onun gibi bir futbolcu olmayı hayal ettiğini anlattı.

Kvaratskhelia babası hakkında şunları söyledi: "O zamanlar YouTube şimdiki gibi yoktu, bu yüzden annemin kaydettiği maç görüntülerini tekrar tekrar izliyordum. İnanılmaz bir oyuncuydu, uzak mesafeden son derece sert şutları vardı. Bir keresinde Şampiyonlar Ligi elemelerindeki bir maçta üç gol attı. Onun gibi olmak istiyordum."

Kvaratskhelia babasının maçlarını izlemekle yetinmedi; Gürcistan sokaklarında, özellikle de çevresi yüksek konut binalarıyla çevrili sahalarda arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı. Bu sahalarda oynanan maçları mahalle sakinleri evlerinin pencerelerinden izlerdi.

Oyuncu, bu ortamın becerilerini geliştirmesine katkı sağladığını belirterek şöyle konuştu: "Gürcistan'da her yanı binalarla çevrili sahalarımız var, neredeyse Brezilya'daki gibi. Oynadığınızda herkes maçı izlemek için pencerelere çıkıyor. Başka seçeneğiniz yok, özel bir şey ortaya koymak zorundasınız."

Reklam Reklam

Yolculuğunda Cristiano Ronaldo da var

Related Topics

Kvaratskhelia, özellikle sıkı çalışma ve fiziksel kapasiteyi geliştirmeye verilen önem konusunda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun deneyiminden etkilendiğini açıkladı.

Dinamo Tiflis akademisindeki ilk yıllarında Gürcü oyuncu, üst yaş gruplarına yükselmesini engelleyen zayıf fiziği nedeniyle kendini kabul ettirmekte zorlandı. Bu durum onu, Ronaldo'yu kendisine örnek alarak çabalarını iki katına çıkarmaya yöneltti.

Reklam

Kvaratskhelia o dönemi şöyle anlattı: "Başlangıçta her şey son derece zordu ama 16 yaşıma geldiğimde A takımda forma giymeye başladım."

Yıldızlığa giden yolu hiç de kolay olmadı. Gürcistan ekibi Rustavi'ye transfer olan oyuncu, ardından Lokomotiv Moskova'da şansını denedi ancak Rus kulübünü ikna edemedi ve zamanının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdikten sonra Gürcistan'a döndü.

Reklam

Ardından Rubin Kazan'da yeni bir fırsat yakaladı. Burada ilk 11'in vazgeçilmezi hâline gelen oyuncu, fiziğini geliştirmeye başladı ve rakiplerini çalımlayıp kaleye doğru depar atma becerisiyle Rusya Ligi'ni takip edenleri büyüledi. Böylece üst üste iki yıl ligin en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı.

Avrupa'nın geri çevirdiği oyuncudan Napoli ve Paris'in yıldızına

Reklam

Kvaratskhelia'nın zorlu süreci Rusya'daki ilk deneyimiyle sona ermedi. Rubin Kazan'da parlamasına rağmen Avrupa'nın büyük kulüpleri onu kadrosuna katmak için yarışa girmedi.

Gürcistan'ın eski teknik direktörü Willy Sagnol, oyuncuyu birçok Avrupa kulübüne önermeye çalıştığını ancak tuhaf çekincelerle karşılaştığını, hatta Gürcü uyruğu nedeniyle Batı Avrupa futboluna uyum sağlayabileceğinden şüphe duyulduğunu açıkladı.

Reklam

2022'de Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından Rubin Kazan'dan ayrılıp ülkesine dönmeye karar veren oyuncu, Dinamo Batumi'ye katıldı. Burada çıktığı 11 maçta sekiz gol atıp iki asist yaptı.

Kvaratskhelia bu dönemi kariyerinin en önemli dönemi olarak nitelendirerek şöyle dedi: "Futbol kariyerimin tamamındaki en önemli iki aydı."

Reklam

Avrupa'da yıldızlaşmaya giden asıl yolculuğu Gürcistan'dan başladı. Yaklaşık 10 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan oyuncu, takımın 2022-2023 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağladı ve kulübün efsanesi Diego Maradona'ya atfen "Kvaradona" lakabını aldı.

Ardından Ocak 2025'te yaklaşık 70 milyon euro olduğu tahmin edilen bir bedelle Paris Saint-Germain'e transfer olarak takımın Avrupa yolculuğundaki en önemli kozlarından biri hâline geldi. Sonrasında takımın üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına katkıda bulundu ve 2025-2026 sezonunda turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.