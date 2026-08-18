Alışılmış favori isimlerin belirleyici ve istikrarlı bir performans sergileyemediği bir sezonda, Harry Kane'in adı Altın Top yarışında güçlü bir şekilde öne çıktı.

İngiliz golcü, kendisini bu yılın tüm adaylarının önüne koyan Bayern Münih efsanesi Lothar Matthäus'un desteğini aldı.

Matthäus, Sky Almanya'nın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bana göre Altın Top'u kazanmaya en güçlü aday Harry Kane. Ben tek bir maça ya da tek bir turnuvaya değil, tüm yıla bakıyorum."

Şöyle devam etti: "Bir dizi oyuncu Barcelona ile İspanya La Liga şampiyonluğunu kazandı, ardından İspanya ile dünya şampiyonu oldu, ama diğer herkesin açık bir şekilde önüne geçen tek bir oyuncu var mıydı? Lamine Yamal örneğinde, sanmıyorum."

Matthäus, Kane'i rakiplerinden bazılarıyla karşılaştırarak, Lionel Messi'nin Inter Miami ile Amerika Ligi'ni kazandığını, ancak bunun güç açısından Avrupa liglerine kıyaslanamayacak bir müsabaka olduğunu; Messi'nin Dünya Kupası'nda sekiz gol atmasına ve iki penaltı kaçırmasına rağmen bunun geçerli olduğunu, açıklamasına göre belirtti.

Ayrıca Kylian Mbappé'nin Fransa ile Dünya Kupası yarı finaline ulaştığına, ancak Real Madrid ile hiçbir kupa kazanamadığına dikkat çekti; aynı durumun İngiltere Milli Takımı ve İspanyol kulübüyle Jude Bellingham için de geçerli olduğunu ifade etti.

Matthäus, Kane'in iki iç saha kupasını kazandıktan sonra Bayern Münih ile olağanüstü bir sezon geçirdiğini ve yıl boyunca belirgin bir düşüş dönemi yaşamadığını düşünüyor.

Şöyle konuştu: "Kane'in sezonundaki tek kusur, Dünya Kupası finaline ya da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşamaması. Bunun dışında, benim bakış açıma göre harika seviyeler sergiledi ve tek bir kötü dönem bile geçirmedi."

Şunları ekledi: "Kane ve Rodri, sahadaki icraatlarının kendileri adına konuşmasına izin veren ve yeşil dikdörtgen dışındaki hikâyeler aracılığıyla ilgi arayışında olmayan oyunculardan."

Alman efsane açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bana göre Altın Top'u herhangi bir oyuncudan daha çok hak eden isim Kane."