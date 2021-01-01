Lionel Messi kramponlarını bağışladı

Lionel Messi rekor kırdığı kramponlarını onkoloji hastalıkları ile savaşan çocuklar için bağışladı

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, 22 Aralık'ta bir futbol efsanesi olan Pele'ye ait rekorlardan birini kırdı. Arjantinli yıldız artık 'aynı kulüpte en fazla gol atan futbolcu' ünvanının yeni sahibi... Arjantinli oyuncu bu rekoru kırarken ayağında olan kramponlarını ise Museu Nacional d'Art de Catalunya'ya bağışladı.

Messi'nin bağışladığı kramponlar müzayedeye çıkmadan önce bir ay boyunca müzede sergilenecek.

Nisan ayında yapılması planlanan müzayedede ise, kramponların satışından elde edilecek olan gelir, Katalunya'daki onkolojik hastalıkları olan çocuklara ve onların ailelerine bağışlanacak.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Messi; "Barcelona ile 644 gol atmak beni mutlu ediyor. Bundan daha önemlisi ise sağlıkları için savaşan çocuklara bir şeyler verebilmektir. Nisan ayındaki müzayedenin farkındalık yaratacağını düşünüyorum" dedi.

Lionel Messi, 644 gole Barcelona forması ile 17 sezonda çıktığı 748 karşılaşmada ulaştı. Efsane isim Pele ise, Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 kez gol sevinci yaşamıştı.