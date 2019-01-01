Messi: Kariyerimde hiçbir şey değiştirmem

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, kazandığı kulüp kupalarını Dünya Kupası zaferine değişmeyeceğini söyledi.

, ile kazandığı sayısız kupaya rağmen ülkesi formasıyla yaşadığı başarısızlıklarla tartışılan bir yıldız.

Tangocular adına 2008 Olimpiyat Şampiyonluğu ve 2005 U20 Dünya Kupası haricinde zaferi bulunmayan Messi, buna rağmen kariyerinde hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

TyC Sports'a konuşan yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nı kazanmak üzerine şu ifadeleri kullandı:

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"Dünya şampiyonu olmayı çok isterim ama kariyerime bakınca değiştirmek istediğim hiçbir şey yok. Bugüne kadar yaşadıklarımı hayal bile edemezdim"

Messi, Arjantin formasıyla bir Dünya Kupası ve iki de Copa America finali kaybetmişti.

32 yaşındaki oyuncu, Barcelona adına ise tam 34 kupa kazandı.