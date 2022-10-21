Messi, kariyeri için pişman mı? "Bazen 25 yaşında olmak istiyorum"

PSG'nin yıldız forveti, profesyonel kariyeri hakkında konuştu.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'nı kazanmak için favori olarak gördüğü takımlar hakkında konuştu.

Arjantinli kaptan, Brezilya ve Fransa'nın kupayı kaldırmak için ana adaylar olduğuna inanıyor ve ayrıca Almanya, İngiltere ve İspanya'yı da önde görüyor.

Ne söylendi?

DirectTV'ye konuşan Messi, "Adaylar Almanya, Brezilya, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi büyük takımlar" dedi.

Ama iki tane seçmem gerekirse, bu Dünya Kupası için en büyük adaylar Brezilya ve Fransa."

Messi, halkın takıma olan inancını bilse de Dünya Kupası'nı kazanmanın zor olduğunu düşünüyor.

Messi, "Bizimle aynı şeyi isteyen birçok takım var.

"Güçlü olan çok takım var. Takım olarak, grup olarak iyi durumdayız. İnsanlar heyecanlı, Dünya Kupası ile geri döneceğimize inanıyorlar."

Sakatlıklar

Dünya Kupası'ndan önceki bu son birkaç maçla ilgili olarak Messi, oyuncuların sakatlıklardan kaçınmak için birçok kez temkinli oynayabileceğini itiraf etti.

Messi, "Bu, öncekilerden farklı bir zamanda oynandığı için farklı bir Dünya Kupası" dedi.

"O kadar yakınız ki, başına gelebilecek en ufak bir şey seni dışarıda bırakabilir. [Paulo] Dybala veya [Angel] Di Maria'nın başına gelenler, kişisel düzeyde seni endişelendiriyor ve sonra bunları görmek seni daha çok korkutuyor."

Kariyeri hakkında

PSG forveti, profesyonel kariyeri hakkında da konuştu.

Messi, "35 yaşında bu Dünya Kupası'nda olabildiğim için şanslıyım" dedi.

"Gerçekçi olmalısın. Fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Zihinsel ve fiziksel olarak geçen yıla göre daha iyiyim.

"Bazen 25 yaşında olmak ve tüm kariyerimin tekrar önümde olmasını istiyorum.

"Geleceğim her şeyden önce kişisel ve fiziksel olarak nasıl hissettiğime bağlı olacak. Bu Dünya Kupası'ndan sonra kariyerimde neler olabileceğini göreceğiz."