Messi kararını verdi: Arjantin Ligi'ne mi gidiyor?

Arjantinli efsane Lionel Messi, bir basın raporuna göre, ABD'deki kulübü Inter Miami'de kalmaya devam etme konusundaki tavrını netleştirdi.

Eski Barcelona yıldızı, 2028'deki sözleşmesinin sonuna kadar en azından Inter Miami'de kalmayı planlıyor; eski kulübü Newell's Old Boys'a dönüşüne ilişkin herhangi bir görüşme bulunmazken, ABD'deki ikametini daha uzun bir süre uzatma olasılığı da söz konusu.

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Transferler konusunda uzmanlaşmış İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, bugün cuma günü, son dönemde kendisini Arjantin'e dönüşle ilişkilendiren raporlara rağmen, Messi'nin Inter Miami'den ayrılmayı ya da kiralık olarak Newell's Old Boys'a transfer olmayı düşünmediğini söyledi.

Romano, oyuncunun ve ailesinin Miami'de büyük bir mutluluk içinde olduğunu, odağının mevcut sözleşmesini tamamlamaya yönelik olduğunu ve 2028 sonrasında devam etme olasılığının ise daha ileri bir zamanda değerlendirilebileceğini ekledi.

Inter Miami, Ekim 2025'te, Arjantinli kaptanının sözleşmesini ABD Ligi'nde 2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıklamış ve böylece yakın vadedeki geleceğine dair spekülasyonlara son noktayı koymuştu.

Messi, Paris Saint-Germain'den ayrılmasının ardından 2023 yazında Inter Miami'ye katıldı; varlığı ABD Ligi'ne yönelik küresel ilgiyi artırmaya katkı sağladı, ayrıca takımı 2023'te Leagues Cup'ta ilk kupasına, ardından 2024'te ABD Ligi'nde Taraftarlar Kalkanı'na taşıdı.

Messi'nin Newell's Old Boys'a dönüşüne ilişkin spekülasyonlar, futbol kariyerine başladığı kulüple olan bağından ileri geliyor; zira Rosario şehrindeki akademisine yedi yaşındayken katılmış, ardından 13 yaşında Arjantin'den ayrılarak Barcelona'ya gitmişti.