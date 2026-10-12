Messi, İspanyol kulübünün yeni başkanını belirledi

Eldense kulübü, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kısa süre önce kulübü satın almasının ardından, avukat Pablo García Montañés'in kulübün yeni başkanı olarak atandığını duyurdu. Kulübün pazartesi günü açıkladığı yönetim yapısına göre, Mario Rosas genel müdürlük görevine devam edecek.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Alicante kökenli gazeteci Marcelo Méndez Mingot başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Eldense'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yine Alicante şehrinden olan mimar Fernando Valderrama ise kulübün yönetim kuruluna katıldı.

Andbank'ta sekreterlik görevini yürüten García Montañés, kulübü kurumsal düzeyde temsil edecek ve son maçlarda şeref tribününde de yer almış durumda. Bununla birlikte, eski futbolcu Rosas, kulübün günlük icra görevlerini yönetmeyi sürdürecek.

Üç öne çıkan isim

Plana göre Mario Rosas, sportif direktör olarak Víctor Lafuente ve teknik direktör olarak Javi Calleja kulübün öne çıkan yüzleri olacak ve her biri kendi sorumluluk alanı çerçevesinde kulüp adına düzenli olarak konuşacak.

Lionel Messi'nin aile servetini yöneten ofisin müdürü Alfonso Nebot ise Eldense kulübüyle herhangi bir bağlantısı olmaksızın mevcut görevini sürdürecek.







