Messi'den İspanya'ya rekor vergi

İspanyol basını Messi'nin İspanya'ya 370 milyon euro vergi ödeyeceğini öne sürdü.

İspanyol basını El Mundo'nun Lionel Messi'nin Barcelona'dan 555 milyon euro kazanacağını ifade eden haberinin ardından yıldız oyuncunun İspanya'ya ödeyeceği vergiyi de açıkladı.

El Periodico de Catalunya'da yer alan haberde, Arjantinli oyuncunun yaklaşık 275 milyon euro olan gelir vergisinin yanı sıra imaj haklarından ve reklam anlaşmalarından elde ettiği gelirle birlikte İspanya devletine önümüzdeki dört yıl için toplam 370 milyon euro vergi ödeyeceği öne sürüldü.