Cape Verde milli takımının yıldızı ve 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri olan tecrübeli file bekçisi Vozinha, kariyerinde yeni bir deneyime hazırlanıyor. Deneyimli kaleci, mevcut transfer döneminde Şilili Colo-Colo'ya katılmaya çok yaklaştı.

Colo-Colo Kulübü Başkanı Anibal Mosa, 40 yaşındaki kaleciyle anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Mosa, oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmek üzere Şili'ye geleceğini ve ardından takımın yeni transferi olarak resmen tanıtılacağını belirtti.

Fransız RMC kanalının aktardığına göre Mosa şunları söyledi: "Vozinha, Colo-Colo'nun bir oyuncusu olacak. Yakında Şili'ye gelecek, gerekli kontrollerden geçecek ve ardından Monumental Stadı'nda resmen tanıtılacak."

Bu gelişme, geçtiğimiz dönemde Vozinha'nın adının Lionel Messi'nin yanında oynamak üzere Amerikan Inter Miami'ye transfer olmakla anılmasının ardından geldi.

Vozinha, 2026 Dünya Kupası'nda Cape Verde milli takımını takımın tarihindeki en iyi başarı olan son 32 turuna taşıyarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dizi göz alıcı performansa imza atan kaleci, en dikkat çekici olarak grup aşamasında İspanya karşısında kalesini gole kapadı; ardından takımı, uzatmaların sonunda Arjantin karşısında 3-2'lik skorla güç bela turnuvaya veda etti.

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Gerçek adı Josimar José Évora Dias olan kaleci, istisnai bir hikâyeye sahip. Kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini ancak 26 yaşına geldiğinde imzalayan oyuncu, Kıbrıs, Slovakya, Moldova ve Angola'da çeşitli deneyimler arasında dolaştıktan sonra son olarak Portekiz İkinci Lig ekibi Chaves'in formasını giymişti.

Colo-Colo başkanı, kaleciyle anlaşmanın teknik nedenlerle yapıldığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Sportif açıdan Vozinha mükemmel bir formda, bu yüzden onu kadromuza katmaya karar verdik."

Deneyimli kalecinin kazanımları yeşil sahayla sınırlı kalmadı. Turnuva boyunca bir halk fenomenine dönüşen Vozinha'nın çarpıcı performansları, ünlü Brezilyalı içerik üreticisi Casimiro'nun desteğiyle birleşince popülaritesi muazzam bir şekilde arttı; "Instagram"daki takipçi sayısı birkaç hafta içinde yaklaşık 50 binden neredeyse 30 milyona yükseldi.