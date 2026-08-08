Messi hayatının en zorlu yolculuğuna hazırlanıyor

Lionel Messi, ailesinin yanında olmak ve annesi Celia, kardeşleri ve ailenin diğer fertleriyle birlikte babası Jorge Messi'yi kaybetmenin acısını paylaşmak için hayatının en zorlu yolculuğuna, ABD'deki Fort Lauderdale'den Arjantin'deki doğduğu şehir Rosario'ya gitmeye hazırlanıyor.

Arjantin gazetesi "Ole"'ye göre Jorge Messi'nin durumu kritikti ve Leo en kötüsünün her an gerçekleşebileceğini biliyordu. Bu nedenle Dünya Kupası'nın ardından Rosario'ya gitmeye ve kariyerine devam etmek üzere Inter Miami'ye dönmeden önce ailesiyle birlikte kalmaya karar verdi.

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Takımıyla birlikte Meksika ekibi Monterrey'e karşı bir maç oynaması planlanıyordu, ancak duymak istemediği haberi, babasının vefat haberini aldı.

Şimdi ise Messi, gece ulaşması planlanan özel bir uçakla Fort Lauderdale'den Rosario'ya gitmeye hazırlanıyor; bu zorlu anlarda annesi Celia'nın, kardeşlerinin ve ailesinin diğer fertlerinin yanında olacak.

Jorge Messi, oğlunun hayatının en önemli direklerinden biriydi. Kariyeri boyunca ona yakın kaldı ve futbol serüveninin önemli evrelerinde profesyonel işlerinin yönetimini de üstlendi. Barcelona oyuncusu olduğu dönemde İspanya'da onun yanında yaşadı; ta ki Leo daha sonra Paris Saint-Germain'e, ardından da Inter Miami'ye geçene kadar.

Messi, eşi Antonela ile birlikte, ailesinin ve şehirlisi insanların sevgisiyle desteklenerek ve annesi Celia'nın yanında, hayatı boyunca her zaman kendisine destek olan ve temel dayanağı olan babasını uğurlarken hayatının en zorlu anlarından birini yaşamaya hazırlanıyor; "Ole"'nin haberine göre.