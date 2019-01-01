La Liga

Messi hat-trick yaptı, Barcelona Mallorca'yı 5'ledi: 5-2

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Sahasında Mallorca'yı ağırlayan Barcelona, Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı mücadelede 5-2 galip geldi.

La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, sahasında konuk ettiği Mallorca'yı Antoine Griezmann, Luis Suarez ve Lionel Messi'nin (3) golleriyle 5-2 yendi.

Karşılaşmanın ilk golü 7. dakikada Griezmann'dan geldi ve ev sahibi 1-0 öne geçti.

17. dakikada Lionel Messi, ceza sahası yayı önünden çektiği şutla topu 90'a gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi.

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Mallorca, 35'te Ante Budimir ile farkı 1'e indirdi. 41 dakikada Messi yeniden sahne aldı ve bu sefer ceza yayının içinde kaleyi tam karşıdan gören bir açıdan çektiği şutu filelerle buluşturdu. Böylece durum 3-1'e geldi.

Hemen ardından Luis Suarez, 43. dakikada kaleye sırtı dönük ve çapraz bir pozisyonda sağ ayak topuğuyla topu ters köşeye gönderdi ve çok şık bir gole imza attı. İlk yarı Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

64'te Budimir kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp durumu 4-2'ye getirdi. 83. dakikada Messi, Suarez'in pasında Mallorca kalecisini yeniden çaresiz bıraktı ve hat-trick'e imza attı. Katalan ekibi, Mallorca'yı 5-2 mağlup etti.

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Messi, bu maçın ardından 2019-20 sezonunda La Liga'daki 12. golüne ulaştı ve ligin gol krallığında Benzema'yı geçerek zirveye yerleşti. Ayrıca La Liga kariyerindeki 35. hat-trick'ine ulaşan Messi, tüm kulvarlardaki hat-trick sayısını 53'e yükseltti.

Bu sonuçla Barcelona puanını 34'e çıkarırken Mallorca 14 puanda kaldı.

 

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