Messi, Griezmann'ın gitmesini istiyor

Lionel Messi, iddialara göre sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Antoine Griezmann'ın performansından memnun değil.

LA Liga'nın 28. haftasında , deplasmanda Mallorca'yı 4-0 mağlup etti.

Diario GOL'ün haberine göre teknik direktör Quique Setien ve takımın dünya yıldızı , sezon başında 'den transfer edilen Antoine Griezmann'ın performansından memnun kalmadı.

İddialara göre Setien ve Messi, Fransız oyuncunun takımdan gitmesini istiyor.

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Bu sezon oynadığı 27 maçta 8 gol atan Griezmann'ın devre arasında transfer edilen Martin Braithwaite'a formasını kaptırabileceği gündeme geldi. Braithwaite, Mallorca maçında ilk 11'de başlayarak bir de gol atmıştı.

Luis Suarez'in de sakatlıktan dönmesiyle Fransız yıldızın ilk 11'deki yerini kaybetme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Griezmann'ın adı ile gündeme gelmişti...