Messi, gözyaşlarıyla futbol dünyasının sempatisini kazandı

38 yaşındaki Inter Miami yıldızı Lionel Messi, hâlâ futbolu yüksek seviyede oynayabiliyor. Zaman, hız gibi bazı fiziksel özelliklerini etkilemiş olsa da, beceri ve uzamsal algı gibi diğer alanlarda tartışmasız bir krallığını sürdürüyor.

Zambiya ile oynanan 5-0'lık dostluk maçında muhteşem bir gol atan ve bir golün de hazırlayıcısı olan Messi, önümüzdeki haftalarda vereceği kişisel bir karar olan Dünya Kupası'na katılması durumunda, kilit bir rol oynamaya hazır olduğunu gösterdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, "La Bombonera'daki bu maçta dikkat çeken şey, futbol performansı değil, duygusal yönüydü" dedi.

Gazete şöyle devam etti: "Messi, milli marş çalarken yoğun duygulara kapıldı ve maçın bitiş düdüğünden sonra da aynı şey tekrarlandı; her iki durumda da gözyaşları akıyordu... Tüm işaretler, bunun Arjantin milli takımıyla ülkesinde oynadığı son maç olduğunu gösteriyor ve şüphesiz sayısız anı zihninde canlanmıştır. Tüm futbol dünyası, 10 numaralı oyuncunun gözyaşlarına empati duydu."

(Ayrıca okuyun)... Video: Dünya Kupası öncesinde... Messi, Arjantin'e en iyi şekilde veda ediyor