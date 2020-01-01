Messi gol ve asist kategorilerinde çift haneye ulaştı

Arjantinli efsane, Betis karşısında gösterdiği başarılı performansla bu sezonki asist sayısını çift hanelere çıkardı.

, Avrupa futbolunun en tehlikeli hücum oyuncusu olmaya devam ediyor.

Katalan devi Betis karşısında iki defa geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken takımın üç golünde de asisti yapan isim Messi oldu. Böylece Arjantinli yıldız, Leipzig'den Timo Werner'in ardından bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde hem gol hem de asist hat-trick'i yapan ilk oyuncu oldu.

Bu sezon şu ana dek 14 gol atıp 11 asist yapan Messi, aynı zamanda, Dortmundlu Jadon Sancho'nun ardından her iki kategoride de çift haneye ulaşan ilk futbolcu oldu. Sancho'nun bu sezon 'da 12 gol ve 13 asisti bulunuyor.

Daha fazla takım

Gol ve asist kategorilerinin ikisinde de çift haneye ilk kez 2007-08 sezonunda ulaşan Lionel Messi, o günden bu yana bunu sadece bir kez tekrarlayamadı. Leo, 2016-17 sezonunda 37 lig golü atmış fakat 9 asistte kalmıştı.