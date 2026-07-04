Messi, Dünya Kupası’nın en etkili oyuncusu yarışında Mbappé ve Kane’i geride bıraktı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nın en iyi oyuncuları sıralamasında başı çekiyor. Turnuva, son 16 maçlarından oluşan belirleyici aşamasına girerken, bu aşama çeyrek finalde 8 maç, çeyrek finalde 4 maç, yarı finalde 2 maç, final maçı ve üçüncülük maçı da dahil olmak üzere toplam 104 maçın oynanacağı bu turnuva, şu ana kadar oynanan 88 maçla Dünya Kupaları tarihinde rekor bir sayıya ulaşacak.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, Arjantin milli takım kaptanı ve turnuvanın şu anki gol kralı, bu aşamaya kadar Dünya Kupası’nda oynanan 88 karşılaşmanın ardından, oyuncuların performansını maç bazında ve oyun bazında ölçen Power Ranking sıralamasında tüm isimlerin üzerinde yer aldı.

ABD'nin Inter Miami takımının yıldızı, gol sayısını 7'ye çıkararak golcü sıralamasında zirveye oturdu ve 6 golü olan Fransız Kylian Mbappé ile 5'er golü olan Harry Kane ve Erling Haaland ikilisini geride bıraktı.

Ayrıca Messi, Dünya Kupası tarihinde 20 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. 30 maçla rekor kıran Messi, Kap Verde maçında bir köşe vuruşundan üçüncü golü hem atıp hem de asist yaparak Arjantin kadrosunun en iyi oyuncusu oldu ve 35,56 puanlık bir ortalamaya ulaştı.

Sıralamada podyumu tamamlayan isimler ise Avrupa’nın en önde gelen iki oyuncusu: Fransız Kylian Mbappé, turnuvanın en yıkıcı hücum hattına sahip Fransa milli takımıyla attığı altı gol sayesinde 34,14 puanla ikinci sırada yer alıyor. Onu, İngiltere'yi neredeyse tek başına Kongo Cumhuriyeti karşısında tur atlatmaya götüren ve "Üç Aslan"ın hayallerini neredeyse suya düşüren İngiliz Harry Kane, 33,49 puanla takip ediyor.

İlk üç sıranın hemen arkasında ise İspanyol ikili Rodri ve forvet Mikel Oyarzabal, sırasıyla 32,41 ve 31,81 puanla şu ana kadar La Roja'nın en iyi oyuncuları olarak yer alıyorlar. Onları yetenekli Kanadalı Stephen Estacío, ardından Altın Top ödülü sahibi Ousmane Dembélé ve teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takımını sürükleyen Vinícius Júnior izliyor; ayrıca Meksikalı Roberto Alvarado ve Belçikalı Yuri Tielemans da listede yer alıyor.

Saha pozisyonlarına bakıldığında, Paragvaylı kaleci Orlando Gil, 19 kurtarışla 29,88 puan toplayarak en etkili kaleci olarak sıralanırken, İspanyol Unai Simón ise sadece 4 kurtarışla maruz kaldığı az sayıda test nedeniyle on birinci sırada yer alıyor.

Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel ise 29,64 puanla savunma hattının zirvesinde yer alırken, 29,51 puanla ikinci sırada yer alan Aymeric Laporte’yi az bir farkla geride bırakıyor. Rodri ise 32,41 puanla orta sahanın en iyi kaptanı olarak öne çıkarken, forvet hattını Messi, Mbappé ve Kane üçlüsü yönetiyor.

Özellikle İspanya milli takımının sıralamasında ise Rodri, Aymeric Laporte ve Pedri üçlüsü, şu ana kadar savunma ve orta saha hatlarında La Roja’nın ritmini belirliyor. Forvet Mikkel Oyarzabal dördüncü sırada yer alırken, onu beşinci sırada genç oyuncu Lamine Yamal takip ediyor.