Messi, Dünya Kupası finali öncesinde: İspanya karşısında ne olursa olsun, hikayemiz unutulmayacak

Lionel Messi, bugün Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynanacak maç öncesinde Arjantin milli takımına dokunaklı bir mesaj gönderdi ve takımın bugüne kadar elde ettiği başarıların futbol tarihine kazınacağını vurguladı.

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda üst üste ikinci final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Arjantin milli takımının kaptanı ve saha içinde ve dışında liderlik rolünü üstlenen Messi, İspanya milli takımı karşısında şampiyonluk için mücadele edecek olan tüm kafile üyelerine bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

Messi, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Bunca yılın en güzel yanı sadece kazandığımız şampiyonluklar değil, tüm bu yolculuğun kendisiydi. Bu grupla günlük hayatı paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zor anlarda birbirimizi desteklemek ve her adımın tadını çıkarmak.”

Arjantinli yıldız, milli takımın üst üste ikinci kez finale yükselmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi ve şöyle dedi: “Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve bu milli takımın tek bir aile olarak kalması için her gün emek veren herkese teşekkür ederim.”

Messi, mesajının sonunda milli takımın bugüne kadar elde ettiklerinin futbolseverlerin hafızasında sonsuza dek kalacak tarihi bir başarı olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Yarın ne olursa olsun, bu ekip zaten asla unutmayacağımız ve kimsenin silemeyeceği bir hikaye yazdı. Haydi Arjantin.”



