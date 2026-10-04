Amerikan ekibi Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi, İspanyol kulübü Deportivo Eldense'yi satın almasının ardından yeni bir kararı değerlendiriyor.

Sport gazetesi, Messi'nin Eldense'nin yönetimini üstlenmek üzere, kendisinin güvendiği yöneticilerden oluşacak yeni bir idari ekip kurmayı değerlendirdiğini aktardı.

Messi, henüz İspanya Yüksek Spor Konseyi'nin onayına ihtiyaç duyan bir anlaşmayla Deportivo Eldense'nin sahibi oldu.

İspanyol haber ajansının öğrendiğine göre Messi, Pablo García Montañés ve Alfonso Nebot'un Deportivo Eldense'de önemli yönetici rolleri üstlenme ihtimalini değerlendiriyor.

García Montañés, kariyerini Bankinter, Deloitte ve Andorra Banc Agrícol Reig gibi kurum ve şirketlerde geliştirdi. Ayrıca geçen mayıs ayından bu yana, Messi'nin yine geçen nisan ayında satın aldığı Katalan kulübü Unió Esportiva Cornellà'nın idari ekibiyle de bağlantılı hale geldi.

Nebot ise Messi'nin en üst düzeyde güvendiği bir diğer isim. Kendisi Andbank grubunun yönetim kurulu üyesi olup, 2009 yılından bu yana Messi ailesinin servet yönetim ofisinin müdürlüğünü yürütüyor ve Arjantinli yıldızın servetinin ve mali varlıklarının yönetimine liderlik ediyor.

Eldense'nin teknik direktörü Javier Calleja, birkaç gün önce teknik heyetin ve takım oyuncularının kulübün yeni yönetimiyle sürekli iletişim halinde olduğunu açıkladı.



