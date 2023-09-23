Arjantinli süperstar Messi, kendisi hakkında yapılan bazı yorumlara sinirlenebiliyor.

NE OLDU? Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki son başarısızlıkları ağır eleştirilere maruz kalırken Messi, görünüşe göre Instagram'da eski Liverpool savunma oyuncusuna özel bir mesaj gönderdi.

Daha sonra Carragher, Arjantinli süperstarın kendisine gönderdiği mesajı çevirdiğinde şok oldu.

NE DEDİLER: CBS Sports'un şu anda Inter Miami'de futbol hayatına devam eden Messi'nin kendisine hiç mesaj gönderip göndermediği sorulduğunda Carragher şu cevabı verdi: “Evet. Arjantinliler İspanyolca mı konuşuyorlar? Sadece bana söylediği, anlamadığım kelimeyi söyleyeceğim. 'Burro' ne anlama geliyor?"

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Sunucu Kate Abdo daha sonra açık sözlü Scouser'a bu kelimenin ne anlama geldiğini anlattı ve 45 yaşındaki kişi şöyle yanıt verdi: "Eşek, teşekkür ederim."

Böylece Carragher, Arjantinli süperstar Messi'nin kendisine "Eşek" dediğini itiraf etmiş oldu. Bu mesaj, çoğu kişinin Messi'den beklemeyeceği türden bir şey...

Gelecek maç MLS ORL MIA Bilgi

BÜYÜK RESİM: Dünya Kupası şampiyonunun Fransa'daki iki yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından Amerika'ya transferi nedeniyle Messi'nin, şimdilerde Carragher'in yorumlarına pek de kulak asmadığını söylemek doğru olur.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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MESSİ İÇİN SIRADA NE VAR?: Messi'nin forma giydiği Inter Miami, Pazartesi günü bir sonraki MLS maçında Orlando City ile karşılaşacak.