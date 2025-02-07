Messi'den bir maçta 11 gol! Thiago babasının adını böyle yaşattı

Lionel Messi'nin akıl almaz performanslarına alışığız ancak bir maçta 11 gol atan oğlu Thiago da babasının ismini aratmayacak gibi görünüyor.

Messi ve Antonela Roccuzzo'nun en büyük oğlu göz kamaştırdı

Inter Miami altyapısında şov yaptı

Bir maçta 11 gol kaydetti

NE OLDU? Lionel Messi ile ntonela Roccuzzo'nun 12 yaşındaki en büyük oğlu Thiago, Inter Miami U-13 takımının Atlanta United U-13'e karşı oynadığı maçta 11 gol kaydetti. Adeta babasının izinden giden Thiago takımının 12-0 galip olduğu maçın 11 golünü tek başına üstlendi.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Lionel Messi'nin oğlu Thiago da aynı babası gibi Inter Miami'de 10 numaralı formayı giyiyor. Daha önce Barcelona altyapısında da forma giymişti. Luis Suarez'in oğlu Benjamin de Thiago ile birlikte Inter Miami altyapısında oynuyor.

BÜYÜK RESİM: Ayrıca, Thiago Messi'nin bu başarısı, Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr.'ın bir gün önce 10 gol attığı maçın hemen ardından gelmesi de ilginç bir istatistik olarak kayıtlara geçti.

Haberin devamı aşağıda

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. Al Nassr U15 takımının Al-Ittihad U15 takımını 10-9 yendiği karşılaşmada 10 gol atma başarısı göstermişti.