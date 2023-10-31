Messi'den Ballon d'Or sonrası inanılmaz ifadeler: "Or*spu çocuğu..."

Arjantinli süperstar Lionel Messi, aralarındaki özel konuşmayı paylaşan arkadaşına karşı kendisini tutamadı.

NE OLDU? Inter Miami ve Arjantin'in süperstarı Messi, Ballon d'Or töreninde Ibai'nin Twitch yayınında kısa bir süre göründü. Her zaman yüzünde yarım bir gülümsemeyle de olsa, anlamlı bir şekilde şunları söyledi: "Artık size cevap vermeyeceğim çünkü her şeyi halka açıklıyorsunuz ve bu hoşuma gitmiyor... Ballon d'Or mu? Şimdi konuyu değiştiriyorsun. Seni or*spu çocuğu..."

İbai de hemen itiraz ederek bu konuşmanın videosunu X'te şu başlıkla, "Bana or*spu çocuğu dedin ve sonra sanki ciddi bir röportajmış gibi konuşmaya başladın ne oldu yani? Bu neydi şimdi?" diyerek esprili bir yanıt verdi.

BÜYÜK RESİM: Messi'nin, Ibai'nin aralarındaki özel bir konuşmanın bir kısmını daha önce bir yayınında okuduğu için sinirlendiği bildirildi.

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MESSİ İÇİN SIRADA NE VAR? 2023'te Inter Miami'ye transfer olması nedeniyle yaz tatili yapamayan Messi, bir yılı aşkın süredir ara vermeden forma giyiyor.

Ancak Miami'nin MLS sezonunun sona ermesiyle birlikte, Kasım ayı başında Çin'de oynanacak hazırlık maçlarından sonra 2024 yılına kadar hak ettiği bir tatile çıkmaya hazırlanıyor.