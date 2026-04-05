Lionel Messi, Cumartesi gecesi Pazar sabahına karşı, Inter Miami FC'nin yeni evi Nu Stadium'da maçın henüz 10. dakikasında ilk golünü attı. Ancak bu, Austin FC'yi yenmek için yeterli olmadı: Maç 2-2 berabere sonuçlandı ve ortak sahibi David Beckham'ın kulübü, MLS Doğu Konferansı'nda lider Nashville'in yanına yaklaşamadı.

Inter Miami'nin yeni stadyumunda ilk golü atan kişi Messi değildi. Bu onur, Güney Florida'da 6. dakikada skoru açan Austin'in savunma oyuncusu Guilherme Biro'ya ait. Sadece 4 dakika sonra Messi (38), isabetli bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi ve ardından kendi adını taşıyan tribün önünde gol sevincini yaşadı.

Austin ilk yarıda iki kez direğe çarptı ve penaltı istedi, ancak penaltı verilmedi. İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra, Messi'nin ev sahibi takımın topunu kaybetmesinin ardından Jayden Nelson konuk takım adına skoru 1-2'ye getirdi.

Inter Miami, maçın son dakikalarında yenilgiyi önlemeyi başardı. Teknik direktör Javier Mascherano, 39 yaşındaki Luis Suárez'i oyuna soktu ve Uruguaylı forvet birkaç dakika sonra bir vole vuruşuyla golü attı. Messi, heyecan verici karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala bir serbest vuruşta direği salladı.

Böylece Inter Miami, MLS'de üst üste beş maçtır yenilmezliğini sürdürdü. En azından 26.700 kişi kapasiteli yeni stadyumunda yenilgi almadı.

Beckham, kulübünün yıllar boyunca başardıklarından gurur duyuyor: "On üç yıl önce Miami'yi seçtiğimi açıklamıştım. Bir ismimiz yoktu. Taraftarımız yoktu. Stadyumumuz yoktu. Bugün yeni evimizde duruyorum. MLS şampiyonuyuz. Futbol tarihinin en iyi oyuncusu Miami'de. Hayaller gerçekten gerçekleşebilir," diyor hırslı Amerikan kulübünün sahibi sevinçle.