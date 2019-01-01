Messi: Daha önce böyle bir şeyin yaşandığını hatırlamıyorum

La Liga'da Real Betis'e karşı hat-trick yapan Messi, kendisini alkışlayan rakip taraftarlara teşekkür etti.

her geçen gün rekorlarını yeniliyor.

'nın 28. haftasında , 'e konuk oldu ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Messi'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada dikkat çeken şey Betis taraftarlarının, Arjantinli oyuncunun üçüncü golünden sonra dakikalarca ayakta alkışlamaları ve tezahürat yapmaları oldu.

Yıldız oyuncu maç sonrası Movistar'a verdiği demeçte, "Gerçek şu ki, daha önce böyle bir olayın yaşandığını hatırlamıyorum. Taraftarların tepkisine minnettarım. Bu stada her geldiğimizde bizi çok iyi ağırlıyorlar. Kazandığımız için mutluyum, bizim için çok önemliydi." dedi.

Arjantinli oyuncu, şampiyonluk yolunda henüz önemli maçları olduğunu ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Goller harikaydı ama her şeyden önce önemli olan üç puandı. Rakiplerle farkı açmak için önemli bir fırsattı. 'in yenildiğini biliyoruz ve biz de başarısız olamazdık."