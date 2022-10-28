Messi, Cristiano'ya karşı? Yapay zeka, Dünya Kupası finalini tahmin ediyor

Dünya Kupası, hem Cristiano Ronaldo hem de Lionel Messi için en büyük zafer olacaktır.

Bir süper bilgisayar, 2022 Dünya Kupası finalinin Arjantin ile Portekiz arasında oynanacağını hesapladı.

FourFourTwo dergisi, FIFA video oyunundaki oyuncuların istatistikleri de dahil olmak üzere çeşitli veri noktalarını kullanan BCA Research'ü kullandı.

Ayrıca, veri seti tahminini yapmak için son beş Dünya Kupasında 192 grup aşaması maçı ve 64 eleme turu incelendi. Sonuç, özellikle oyunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden ikisini karşı karşıya getirdiği için, baştan çıkarıcıydı. Evet, modele göre Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi finalde karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası, hem Cristiano Ronaldo hem de Lionel Messi için en büyük zafer olacaktır. Her ikisi de Dünya Kupası'nı kaldıramadı, ancak Messi, Arjantin'in finalde Almanya'ya kaybettiği 2014'te acı verici bir şekilde mağlup oldu.

Kim kazanacak?

Süper bilgisayar ayrıca Doha'da kupayı kimin kaldıracağını da belirtti. Birkaç önemli veri noktasına dayanarak, son gülen Messi olacak ve Arjantin penaltı atışlarından sonra Portekiz'i yenecek.

Maç çok çekişmeli geçecek ama sonunda Ronaldo için gözyaşlarıyla bitecek.