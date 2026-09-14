"Messi bunu yapmadı": Barcelona'nın eski yıldızından Lamine Yamal'a sert mesaj

Barcelona ve İspanya Millî Takımı'nın eski futbolcusu Abelardo Fernandez, Lamine Yamal'ın Altın Top ödülünü hak ettiğine dair açıklamalarını eleştirerek, genç futbolcunun Katalan takımıyla ortaya koyduğu performanslara rağmen, ödülü hak ettiğini açıkça ilan etmesinin kendisine olumlu bir imaj kazandırmadığını belirtti.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre Abelardo, "Radio Estadio Noche" programındaki katılımı sırasında, Yamal'ın "Movistar Plus+" kanalına verdiği ve kendisini dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gördüğünü ve Altın Top'u hak ettiğini vurguladığı açıklamalardan hoşlanmadığını dile getirdi.

Yamal şöyle demişti: "Kazandıklarım nedeniyle bu yıl Altın Top ödülünü hak ettiğimi düşünüyorum." Ayrıca kendisini ve Fransız Kylian Mbappe'yi dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak gördüğünü ve yıl boyunca elde ettikleri göz önüne alındığında ödülü hak ettiğini ekledi.

Abelardo bu açıklamalara şöyle yanıt verdi: "Bunu düşünebilirsin ama söyleyemezsin. Ben öyle düşünmüyorum, çünkü bu seni kötü gösteriyor." Futbolcunun hırsını daha temkinli bir şekilde ifade edebileceğini vurguladı.

Barcelona'nın eski oyuncusu şunları ekledi: "Bunu düşünebilir ve şöyle diyebilirsin: En şanslı adaylardan biri olabilirim, ama bu ödüllerin kime gideceğini asla bilemezsin." Bu tarz bir ifadenin, futbolcuya dair daha iyi bir imaj yansıtacağını belirtti.

İspanya Millî Takımı ile 54 uluslararası maça çıkan Abelardo, tavrını şu sözlerle pekiştirdi: "Lamine'nin söylediklerini beğenmedim." Ardından efsane Arjantinli Lionel Messi'yi örnek göstererek şöyle dedi: "Futbolun tanrısı olan Messi'nin bunu söylediğini hiç duymadım."