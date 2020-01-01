Messi bu yaz takımdan ayrılmayacak

Arjantinli dünya yıldızı, sözleşmesindeki bedelsiz ayrılma opsiyonunu bu yaz kullanmayacak.

'nın dünya yıldızı , en az bir sezon daha takımda kalacak.

32 yaşındaki futbolcunun Haziran 2021 yılında sona erecek olan sözleşmesinde isteğine bağlı olarak bu yaz kullanabileceği bir bedelsiz serbest kalma maddesi bulunuyor.

Ancak Arjantinli oyuncu bu maddeyi kullanmayarak en az 2020-21 sezonunun sonuna kadar Barcelona forması giyemeye devam edecek.

Daha fazla takım

Daha önce de takımdan ayrılacağı iddialarını reddeden Messi'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre oyuncu gelecek sezonun sonuna kadar kalmak istiyor.