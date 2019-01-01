Messi, Borussia Dortmund maçına yetişemeyebilir

Barcelona'da sakatlığı devam eden Lionel Messi'nin sahalara ne zaman döneceği konusu belirsizliğini koruyor.

Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan , takımını ligin ilk 3 haftasında yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Messi'nin yanı sıra Athletic Bilbao maçında Luis Suarez'in de sakatlanması, Katalan ekibinde endişe uyandırdı.

14 Eylül Cumartesi günü ile oynanacak lig maçı öncesinde Messi ve Suarez takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Ancak özel rehabilitasyon çalışmalarını sürdüren Arjantinli yıldızın Valencia karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sağ bacak alt adalesinden sakatlanan Messi, hem sezon öncesi hazırlık maçlarının bir kısmını hem de yeni sezon karşılaşmalarını kaçırdı. Teknik direktör Ernesto Valverde, milli aranın ardından Messi'nin kadrodaki yerini alabileceğini ve Valencia'ya karşı forma giymesini ümit ettiğini dile getirmişti.

Haberin devamı aşağıda

32 yaşındaki deneyimli futbolcunun sağlık durumu günbegün kulübün sağlık ekibi tarafından yakından takip edildi. Ancak Messi'nin sahalara dönüş tarihine ilişkin net bir şey söylenmedi.

Çalışmalarına hiç ara vermeden devam eden Messi'nin Valencia maçına kadar toparlansa dahi riske edilmesi beklenmiyor. Ayrıca Messi'nin, 17 Eylül'de 'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında da forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğu öğrenildi.

Öte yandan Suarez'in bu hafta takım çalışmasına dahil olabildiği ve Valencia karşısında oynama ihtimalinin bulunduğu da İspanya basınında yer alan bilgiler arasında.