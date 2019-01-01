Messi bir kez daha Ronaldo'yu geride bıraktı
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Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Mallorca'ya karşı yaptığı hat-trick ile Cristiano Ronaldo'yu bir alanda daha geride bıraktı.
La Liga'nın 16. haftasında Barcelona konuk ettiği Mallorca'yı 5-2 mağlup etti. Karşılaşmayı üç golle tamamlayan Messi, La Liga kariyerindeki hat-trick sayısını 35'e çıkartıp tarihe geçerken, Ronaldo'nun 34'lük rekorunu da geçmiş oldu.
Ligde 12. golüne ulaşan 32 yaşındaki oyuncu, gol krallığında liderliği Real Madrid'li Karim Benzama'dan aldı. Arjantinli yıldız aynı zamanda bu sezon attığı gollerle 14 sezondur 10 gol barajını geçen ilk oyuncu oldu.
Lig sıralamasında 34 puanla zirvede yer alan Barcelona, 14 Aralık Cumartesi günü Real Sociedad deplasmanına çıkacak.