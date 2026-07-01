Messi bile başaramadı… Mbappé, Dünya Kupası tarihinde eşsiz bir rekora imza attı

Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’ndaki dikkat çekici performansını sürdürdü. 32’li turda İsveç’i 3-0’lık skorla mağlup eden Fransa Milli Takımı’na iki gol atarak, turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri olarak konumunu pekiştirdi.

Mbappé, 2026 Dünya Kupası'ndaki altıncı golünü atarak gol krallığı sıralamasında birinci sırada yer alan Arjantinli yıldız Lionel Messi ile eşitlendi. Ayrıca 27 yaşındaki Fransız oyuncu, turnuva kariyerinde 18. golüne ulaşarak, tüm zamanların en golcü oyuncusu olan "La Pulga" ile eşitlenmesine bir gol uzaklıkta kaldı.

Bir dizi yeni rekor kıran bu ikili, çeşitli uzman analiz platformlarının istatistiklerine göre, Mbappé’nin adını Dünya Kupası tarihine kazıdı.

Squawka ağına göre Mbappé, Dünya Kupası tarihinde turnuvada oynadığı 7 farklı maçta 2 veya daha fazla gol atan tek oyuncu oldu; bu başarıyı başka hiçbir oyuncu, en yüksek gol rekoruna sahip Messi bile başaramadı.

Mbappé’nin iki gol attığı maçlar sırasıyla Arjantin (2018 ve 2022), Danimarka (2022), Polonya (2022), Senegal (2026), Irak (2026) ve son olarak İsveç (2026) karşıydı.

Opta, Mbappé’nin 1998 Dünya Kupası’nda aynı rakamı kaydeden Hırvat Davor Šuker’in ardından, tek bir Dünya Kupası turnuvasında 6 gol atan ikinci Real Madrid oyuncusu olduğunu belirtti.

Aynı bağlamda, aynı ağ, İspanya Ligi kulüplerinin tek bir Dünya Kupası turnuvasında atılan gol sayısı açısından tarihi bir listeye sahip olduğunu açıkladı. Bu listede, 1994 turnuvasında 16 golle Barcelona başı çekiyor; onu, Mbappé’nin bugünkü iki golü sayesinde, bu yılki turnuvada 13 golle Real Madrid izliyor.