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Messi: Benim için 2022 Dünya Kupası'nda her şey bitti

L. Messi
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin
İspanya
ABD

Arjantin'in bir numaralı sihirbazı ne dedi?

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkmadan önce, kariyeri boyunca elde ettiği muhteşem başarılardan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

Messi ve takımı, yarın Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. “Leo”, üst üste ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun "X" sosyal medya platformundaki resmi hesabından paylaştığı açıklamalarda Messi, "Kariyerim kesinlikle bir video oyunu gibi geliyor" dedi.

Gülümseyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen Dünya Kupası’nda, kupayı kazandığımızda, oyunun gerçekten bittiğini düşünmüştüm.”

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Messi daha önce farklı nesillerden birçok yıldız ve efsaneyle karşılaştırılmıştı, ancak uzmanlar, eleştirmenler ve taraftarların büyük bir kısmı, Arjantinli sihirbazın futbol tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyor.


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