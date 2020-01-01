Messi'ye maaş resti: "İndirime gitmezse gider!"

Barcelona'yla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'ye başkan adayları rest çekti.

ekiplerinden 'yla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'ye maaşında indirime gitmemesi halinde yeni sözleşme teklif edilmeyebilir.

Josep Maria Bartomeu'nun görevden ayrılmasıyla başkanlık seçimine gitmeyi bekleyen Barcelona'da adaylar Messi sorununa dair çözümlerini dile getirmeye başladı. Başkan adaylarından Emili Rousaud, ARA'ya yaptığı açıklamada "Messi'yle maaşında indirim yapması için oturup konuşmalıyız. Fedakarlık yapmasını istemeliyiz. Eğer anlaşamazsak takımdan ayrılır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 'e elenmelerinin ardından takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Messi'nin 2021 yazında , veya 'ye gideceği uzun zamandır konuşuluyor. Bu sezon takımda kalmayı kabul eden Messi için başkan adayı Rousaud, "Üyelerimizi aptal yerine koyamayız. Messi bu takım için harika şeyler yaptı. Ancak önceliğimiz kulübün menfaatleri olmalı" şeklinde konuştu.