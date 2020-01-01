Messi'nin gözü şampiyonlukta

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı gol kralı olmaktansa La Liga'da bir şampiyonluk daha yaşamayı tercih edeceğini söyledi.

'nın efsane oyuncusu Lionel Messi, takımını bir kez daha 'nın zirvesine taşımayı hedefliyor.

Marca'ya konuşan Arjantinli yıldız, "Sekizinci kez gol kralı olmaktansa La Liga'da bir şampiyonluk daha yaşamayı tercih ederim." ifadelerini kullandı. Yaşanan salgın sürecinin futbolu olumsuz etkilediğini de vurgulayan Messi, "Seyircisiz maçlar çok çirkin oluyor. Bu yüzden çoğu maç başa baş geçiyor. Pandeminin futbola etkileri çok kötü oldu. Umarım en kısa sürede normale dönüş yaşanır" şeklinde konuştu.

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Maradona'nın vefatının ardından attığı bir golü ona adamasına da değinen Arjantinli oyuncu, "O gün çok özeldi. Hazırladığım ufak jesti yapabilme fırsatı bulduğum için mutluyum. Güzel bir hatıra oldu" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 25 gol atan Messi, La Liga gol kralına verilen Pichichi Ödülü'ne yedinci kez uzanmıştı.

La Liga'da 13 maç sonunda 21 puan toplayan Barcelona, lider 'in 8 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.